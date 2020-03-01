Изоляция Украины

Поскольку Киев ввел карантин, который включает закрытие всех торговых точек, кроме аптек, продуктовых магазинов и заправок, то Украина уже де-факто вступила в режим полной самоизоляции. Метро и другой общественный транспорт в столице пока работают. Но, скорее всего, и транспорт закроют, поскольку с 17 марта президент Зеленский планирует ввести режим чрезвычайного положения по всей Украине. Мы все смотрели сериалы про зомби-апокалипсис, но никогда не предполагали, что сами станем участниками подобного события планетарного масштаба. Пока без зомби. Хотя благодаря сверхинтенсивной информационной накачке население нации уже приближается к подобному состоянию.Очень не рекомендуется чихать в общественном месте, поскольку народ разбегается. Так не это главное: могут еще и вломить. Во дворе бомжи ведут себя странно: компанией не собираются, держат дистанцию и обшаривают мусорники в одиночку. Любые разговоры неизбежно начинаются и заканчиваются историями, связанными с коронавирусом: телефонные, в офисах, которые продолжают работать, по скайпу, в чатах. Везде! Ни одна другая тема не «взлетает» в информационном пространстве. Только то, что связано с эпидемией. Карантин, цены на продукты, наличие масок в аптеках, друзья, застрявшие в Египте на карантине или в очереди на пропускном пункте. Периодически хочется выбросить свой мобильник, буквально переполненный коронавирусом: мобильные операторы шлют рекомендации, как действовать в условиях эпидемии. Лента «Фейсбука» переполнена историями про «коронку». «Телеграм-каналы» постят исключительно вирусные новости. Однако все уже подсели на эту «иглу». Все время тянет обратно, чтобы узнать: все действительно так плохо, как кажется, или еще хуже?Даже во времена последнего майдана информационная истерия не достигала такого уровня. И это еще только начало! Первый понедельник карантина. Мне, естественно, интересно, как будет действовать политическая система в подобных экстраординарных условиях. Особенно у нас, где уличные марши, акции, перфомансы и «боротьба со зрадой» являлись до последнего времени чуть ли не основным содержанием политики. В каком ключе будет развиваться ситуация в ближайшее время?Сегодня ясно, что Верховная Рада работать не будет. Уходит на карантин до начала апреля. 17 марта будет проведена чрезвычайная сессия, полностью посвященная коронавирусу: изменения в бюджет относительно госзакупок, правовой режим карантина, введение уголовной ответственности за умышленное заражение и так далее. Сессия продлится два часа. С восьми до десяти утра. Любопытный нюанс: даже в условиях эпидемии фракция власти («слуги народа») боится выходить из режима рассмотрения проекта закона о приватизации земли. Понимаю, что может не хватить голосов для того, чтобы вернуться к его принятию. «Оппозиционная платформа» с помощью внесения в текст четырех с половиной тысяч поправок затормозила рассмотрение проекта. Хотели еще 14 января с ходу принять, но побоялись и пошли по выписанной в Регламенте Рады процедуре: каждая поправка обсуждается и голосуется. Дело уже двигалось к концу. Оставалось примерно 700 поправок. И тут бац! Коронавирус. Но все равно «слуги» настроены удовлетворить интересы дядюшки Сороса. Поэтому, несмотря на пленарную неделю, проводят чрезвычайную сессию. Потом закрываются, и это означает, что подвисает целый ряд вопросов.Во-первых, земельная «реформа», без принятия которой Украине не дадут транш МВФ, откладывается. Без транша наступит дефолт, и все к этому уверенно движется. Следующее требование Фонда – принятие закона о невозможности возвращения «Приватбанка» Игорю Коломойскому – тоже не будет выполнено в срок. Короче, дефолт.Во-вторых, приостанавливается смена руководства Национального банка и увольнение Артема Сытника с должности главы НАБУ. Разгон «соросятника» притормаживает на время карантина. Не будет назначен и новый генеральный прокурор. Пока обязанности генерального исполняет человек Сороса – Виктор Чумак. Он не подпишет представление на привлечение депутата Порошенко к уголовной ответственности. Поэтому Петр Алексеевич срочно вернулся в страну. Он хочет провернуть за время карантина несколько афер, но это отдельная история.В-третьих, правительство Шмыгаля будет работать без четырех полноценных министров: образования, экономики, сельского хозяйства и культуры. Кандидатуры на эти должности должна утвердить Рада, которая ушла на карантин.«Обсервация парламента» сыграла на руку Офису президента, поскольку во фракции «слуг народа» начался бунт. Если коротко, то в «слугах» вскрылись «консервы» Сороса и Порошенко. 60 депутатов подписали петицию к Зеленскому с требованием немедленно прекратить «зраду» в виде создания Консультативной группы в Минске с представителями ЛНР и ДНР. Еще «порохоботы» и «соросята» (сокращенно «поро-сята») требуют уволить основателя платформы «Национального примирения» Сергея Сивохо с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Но их визг потерялся в панике, вызванной карантином.Парламентский карантин выдвинул на первый план Офис президента и правительство. Теперь они олицетворяют остатки власти в стране. Исходные позиции у них сильные, поскольку запрет на уличные шествия нейтрализует потенциально высокую активность «поросятни». Но у них нарисовалась другая проблема: «децентрализация карантина». Крупные мегаполисы начали самостоятельно принимать решения о введении карантинных мер. Сначала это сделал Львов, затем Одесса, с завтрашнего дня – Киев. Харьков пока не вводит карантин, как и Днепропетровск, Запорожье, другие крупные центры. Тут явно Офис президента утратил инициативу.Опять же меры, предпринимаемые для карантина, пока носят рекомендательный характер. То есть как бы все рестораны и торговые центры закрываются, однако многие продолжают работать. В том же Львове вовсю работают рынки и кондитерские. Местные власти заняли выжидательную позицию. С одной стороны, они как бы «принимают меры». С другой – ждут, чтобы весь негатив на себя взяла центральная власть. Ведь речь идет о закрытии рабочих мест со всеми вытекающими социальными последствиями.При любом сценарии развития событий усилится децентрализация власти. Проблемы национального уровня останутся, но всех будет интересовать снабжение конкретного города, а не Украины. То же самое касается инфраструктуры, энергоснабжения и так далее. Города распадутся на отдельные дома, дома – на подъезды, подъезды – на квартиры, где перепуганные «обсервированные» будут пытаться выжить. Объединительный потенциал власти быстро стремится к нулю. Пока еще людей интересуют судьбы туристов, застрявших на границах нации, однако чем дальше, тем больше их станут заботить проблемы распространения болезни в конкретном населенном пункте. Понятное дело, что Киев не сможет оперативно реагировать на изменение обстановки. Следовательно, резко повысится уровень «автономизации». Львов начнет напрямую договариваться с Польшей о поставках лекарственных препаратов. Киев это уже делает. А что делать жителям Бердичева? Тупо бухать и постить всякую паническую херню в «Инсте».Александр Зубченко