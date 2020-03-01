Синоптики прогнозируют 17 марта в ЛНР до 9 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 17 марта будет колебаться от 9 градусов мороза ночью до 9 градусов тепла днем, осадков не ожидается. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 16 марта до 21.00 17 марта на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков; ветер северо-западный с переходом днем на северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 6-8 градусов ниже нуля, днем – 5-7 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 7-9 градусов ночью и 4-6 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 6-8 градусов ночью до 4-6 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 17 марта метеорологи отмечали в 1884 году – минус 20 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1962 году и составляла плюс 16,5 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 17 марта – 06.01, время захода – 19.04. Продолжительность светового дня составит 13 часов 03 минуты.

По предварительному прогнозу, 18-19 марта ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем 6-11 градусов тепла.

16 марта — Луганск