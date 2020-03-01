Что бы вы не заразили полицейского, Патрульная полиция Луганской области заявления будет принимать на электронную почту



Ведется прием только по неотложным вопросам: выдача эвакуированного транспорта и возврат водительского удостоверения в соответствии с судебным решением.

По всем другим вопросам полиция просит обращаться письменно по адресу: 93100, ул. Штейгерская, 8, Лисичанск, или на электронную почту [email protected]

Новости Региона - Сегодня, 22:38 36 Прием граждан ограничен Управлением патрульной полицией Луганской области из-за угрозы распространения коронавируса, передает пресс-служба ведомства.Ведется прием только по неотложным вопросам: выдача эвакуированного транспорта и возврат водительского удостоверения в соответствии с судебным решением.По всем другим вопросам полиция просит обращаться письменно по адресу: 93100, ул. Штейгерская, 8, Лисичанск, или на электронную почту [email protected]Новости Региона - Сегодня, 22:38 36

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