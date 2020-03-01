Некоторые переселенцы могут остаться без соцвыплат из-за ограничений в пересечении КПВВ



Об этом сообщает общественная приемная Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в городе Сумы на своей странице в Facebook.

«Из-за ограничений в пересечении, переселенцы, которые временно возвращались в свои дома по личным причинам, не только остаются в опасных условиях на долгий срок, но и еще могут остаться без соцвыплат, ведь разработан ли механизм их непрекращения, пока неизвестно», — говорится в сообщении.

В организации напоминают, что прекращен пропуск с временно неподконтрольных украинской власти территорий лиц, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, а также иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории. Пропуск указанной категории лиц в обратном направлении будет осуществляться без ограничений.

В случае прекращения соцвыплат, в том числе пенсий, правозащитники рекомендуют срочно обращаться за квалифицированной юридической помощью, так как необходимо будет составлять запрос в территориальные подразделения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) о правомерности и причинах прекращения выплат.

Как сообщалось ранее, с 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на КПВВ Донецкой и Луганской областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19.

Напомним, на время действия ограничений, установленных для КПВВ на Донбассе на время действия карантина, не будет осуществляться пропуск граждан на основании справок переселенца.

Также сообщалось, что переселенец может продлить 60-дневный срок отсутствия по месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ) при наличии обоснованных причин. Новости Региона - Сегодня, 22:20 173 Некоторые переселенцы могут остаться без социальных выплат, в том числе пенсий, из-за введенных сегодня, 16 марта, дополнительных временных ограничений относительно пересечения линии разграничения на Донбассе.Об этом сообщает общественная приемная Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в городе Сумы на своей странице в Facebook.«Из-за ограничений в пересечении, переселенцы, которые временно возвращались в свои дома по личным причинам, не только остаются в опасных условиях на долгий срок, но и еще могут остаться без соцвыплат, ведь разработан ли механизм их непрекращения, пока неизвестно», — говорится в сообщении.В организации напоминают, что прекращен пропуск с временно неподконтрольных украинской власти территорий лиц, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, а также иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории. Пропуск указанной категории лиц в обратном направлении будет осуществляться без ограничений.В случае прекращения соцвыплат, в том числе пенсий, правозащитники рекомендуют срочно обращаться за квалифицированной юридической помощью, так как необходимо будет составлять запрос в территориальные подразделения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) о правомерности и причинах прекращения выплат.Как сообщалось ранее, с 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на КПВВ Донецкой и Луганской областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19.Напомним, на время действия ограничений, установленных для КПВВ на Донбассе на время действия карантина, не будет осуществляться пропуск граждан на основании справок переселенца.Также сообщалось, что переселенец может продлить 60-дневный срок отсутствия по месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ) при наличии обоснованных причин. Новости Региона - Сегодня, 22:20 173

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