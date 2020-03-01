Как будут пропускать на КПВВ после 16 марта. Два варианта развития событий
Пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации опубликовала разъяснение относительно пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в режиме ограниченного пропуска, который вводится с 16 марта по 3 апреля 2020 года.
Так, во время выезда с временно неподконтрольной украинской власти территории:
По прибытии лица в КПВВ будет осуществлена ??проверка и уточнено место постоянного (фактического, реального) ее/его проживания.
Лицо будет предупреждено о пропуске исключительно в одном направлении и пропущено в установленном порядке.
Если при проверке будет установлено, что лицо выехало на временно неподконтрольную территорию в период с 16 марта 2020 года, то ей/ему будет отказано в пересечении линии разграничения.
Во время выезда на временно неподконтрольную украинской власти территории:
По прибытии лица на КПВВ будет осуществлена ??проверка и уточнено место постоянного (фактического, реального) проживания.
Лицо будет предупреждено о пропуске исключительно в одном направлении и пропущено в установленном порядке.
Если при проверке выяснится, что лицо выехало с временно неподконтрольной территории в период с 16 марта 2020 года, то ей/ему будет отказано в пересечении линии разграничения.
«Просим всех с пониманием отнестись к таким ограничениям — они вводятся для того, чтобы защитить вашу жизнь и здоровье», — резюмируется сообщение.
Как сообщалось ранее, с 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на КПВВ Донецкой и Луганской областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях.
Напомним, на время действия ограничений, установленных для КПВВ на Донбассе на время действия карантина, не будет осуществляться пропуск граждан на основании справок переселенца. Новости Региона - 16 марта 2020 331
Так, во время выезда с временно неподконтрольной украинской власти территории:
По прибытии лица в КПВВ будет осуществлена ??проверка и уточнено место постоянного (фактического, реального) ее/его проживания.
Лицо будет предупреждено о пропуске исключительно в одном направлении и пропущено в установленном порядке.
Если при проверке будет установлено, что лицо выехало на временно неподконтрольную территорию в период с 16 марта 2020 года, то ей/ему будет отказано в пересечении линии разграничения.
Во время выезда на временно неподконтрольную украинской власти территории:
По прибытии лица на КПВВ будет осуществлена ??проверка и уточнено место постоянного (фактического, реального) проживания.
Лицо будет предупреждено о пропуске исключительно в одном направлении и пропущено в установленном порядке.
Если при проверке выяснится, что лицо выехало с временно неподконтрольной территории в период с 16 марта 2020 года, то ей/ему будет отказано в пересечении линии разграничения.
«Просим всех с пониманием отнестись к таким ограничениям — они вводятся для того, чтобы защитить вашу жизнь и здоровье», — резюмируется сообщение.
Как сообщалось ранее, с 16 марта по приказу командующего Объединенных сил на КПВВ Донецкой и Луганской областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях.
Напомним, на время действия ограничений, установленных для КПВВ на Донбассе на время действия карантина, не будет осуществляться пропуск граждан на основании справок переселенца. Новости Региона - 16 марта 2020 331
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