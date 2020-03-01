Срок обязательной перерегистрации автомобилей с украинскими номерами продлили еще на три месяца



Об этом заявил министр МВД генерал-майор полиции Игорь Корнет.

Он напомнил, что согласно постановлению правительства от 13 февраля 2018 года № 84/18, физические лица, которые эксплуатируют на территории ЛНР транспортные средства с украинской регистрацией должны были пройти государственную регистрацию в УГИБДД МВД до 31 декабря 2019 года.

«Отмечу, что со стороны Министерства внутренних дел были предприняты все необходимые меры для того, чтобы граждане смогли пройти процедуру регистрации транспортных средств в срок. Был увеличен график работы всех подразделений МРЭО, открыты дополнительные отделения МРЭО УГИБДД МВД», — подчеркнул руководитель ведомства.

«Для прохождения регистрации транспортных средств в МРЭО УГИБДД МВД было отведено более полутора лет, и у тех граждан, которые сознательно отнеслись к требованиям, установленным Правительством и в первых рядах прошли процедуру регистрации, это не вызвало никаких затруднений и неудобств», — добавил Корнет.

Он отметил, что к окончанию отведенного срока, а именно с октября 2019 года, количество обращений по регистрации транспортных средств значительно увеличилось.

«Так, в марте 2019 года МРЭО УГИБДД МВД ЛНР проведено порядка 4 200 регистрационных операций, а в октябре 2019 года уже более 11 000. Это связано с тем, что многие граждане несознательно отнеслись к выполнению требований Постановления и отложили процедуру регистрации на последний момент», — пояснил министр внутренних дел Республики.

«Как следствие — сотрудниками МРЭО в 2019 году выдано более 89 тысяч (на 187% больше, чем за 2018 год) свидетельств о регистрации транспортных средств, в 2018 году — порядка 31 тысячи», — сообщил Корнет, напомнив, что в связи с этим 22 ноября 2019 года было принято решение о продлении срока прохождения процедуры регистрации и перерегистрации транспортных средств до 31 марта 2020 года.

«Несмотря на то, что сотрудники межрайонных регистрационно-экзаменационных подразделений работают в усиленном режиме и регистрация транспортных средств проводится в максимально сжатые сроки, многие граждане не успевают пройти регистрацию транспортных средств до 31 марта текущего года, — констатировал руководитель МВД. — Количество проводимых операций по регистрации и изменению учетных данных в январе и феврале 2020 года возросло в 5,5 раз в сравнении с 2019 годом».

«В связи со сложившейся на данный момент ситуацией, Министерством внутренних дел совместно с председателем Правительства принято решение о продлении срока обязательной регистрации транспортных средств в МРЭО на три месяца», — заявил Корнет. Удобный город - 16 марта 2020 66 В Луганске приняли решение о продлении срока обязательной регистрации автомобилей на три месяца.Об этом заявил министр МВД генерал-майор полиции Игорь Корнет.Он напомнил, что согласно постановлению правительства от 13 февраля 2018 года № 84/18, физические лица, которые эксплуатируют на территории ЛНР транспортные средства с украинской регистрацией должны были пройти государственную регистрацию в УГИБДД МВД до 31 декабря 2019 года.«Отмечу, что со стороны Министерства внутренних дел были предприняты все необходимые меры для того, чтобы граждане смогли пройти процедуру регистрации транспортных средств в срок. Был увеличен график работы всех подразделений МРЭО, открыты дополнительные отделения МРЭО УГИБДД МВД», — подчеркнул руководитель ведомства.«Для прохождения регистрации транспортных средств в МРЭО УГИБДД МВД было отведено более полутора лет, и у тех граждан, которые сознательно отнеслись к требованиям, установленным Правительством и в первых рядах прошли процедуру регистрации, это не вызвало никаких затруднений и неудобств», — добавил Корнет.Он отметил, что к окончанию отведенного срока, а именно с октября 2019 года, количество обращений по регистрации транспортных средств значительно увеличилось.«Так, в марте 2019 года МРЭО УГИБДД МВД ЛНР проведено порядка 4 200 регистрационных операций, а в октябре 2019 года уже более 11 000. Это связано с тем, что многие граждане несознательно отнеслись к выполнению требований Постановления и отложили процедуру регистрации на последний момент», — пояснил министр внутренних дел Республики.«Как следствие — сотрудниками МРЭО в 2019 году выдано более 89 тысяч (на 187% больше, чем за 2018 год) свидетельств о регистрации транспортных средств, в 2018 году — порядка 31 тысячи», — сообщил Корнет, напомнив, что в связи с этим 22 ноября 2019 года было принято решение о продлении срока прохождения процедуры регистрации и перерегистрации транспортных средств до 31 марта 2020 года.«Несмотря на то, что сотрудники межрайонных регистрационно-экзаменационных подразделений работают в усиленном режиме и регистрация транспортных средств проводится в максимально сжатые сроки, многие граждане не успевают пройти регистрацию транспортных средств до 31 марта текущего года, — констатировал руководитель МВД. — Количество проводимых операций по регистрации и изменению учетных данных в январе и феврале 2020 года возросло в 5,5 раз в сравнении с 2019 годом».«В связи со сложившейся на данный момент ситуацией, Министерством внутренних дел совместно с председателем Правительства принято решение о продлении срока обязательной регистрации транспортных средств в МРЭО на три месяца», — заявил Корнет. Удобный город - 16 марта 2020 66

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