Российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса

"Специалистами ФГБУ "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева" Минздрава России был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России", - говорится в сообщении.

"Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса", - приводит его слова пресс-служба министерства.

Доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов отметил, что генетический анализ важен для понимания эволюции нового коронавируса и поможет в разработке вакцины.Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ смогли секвенировать первый полный геном нового коронавируса. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Минздрава России.Как пояснил и.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов, генетический анализ важен для понимания эволюции нового коронавируса, это поможет в разработке вакцины и препаратов для лечения.В Минздраве также отметили, что полученные данные направлены в международную базу данных, используемую Всемирной организацией здравоохранения и ведущими мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции нового коронавируса.По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 147 случаев заражения, умер один человек. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.ТАСС