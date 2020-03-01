Всего три миллионера в Луганской области



Так, в течение января-февраля жители Луганщины подали 4,1 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2019 году. Это на 300 деклараций больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На сегодня 3 гражданина задекларировали доход в сумме более 1 миллиона гривен.

Новости Региона - Сегодня, 18:36 37 Более 4 тысяч жителей Луганщины задекларировали 112,8 миллионов гривен доходов, полученных в прошлом году, передает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы в Луганской области.Так, в течение января-февраля жители Луганщины подали 4,1 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2019 году. Это на 300 деклараций больше, чем за аналогичный период прошлого года.На сегодня 3 гражданина задекларировали доход в сумме более 1 миллиона гривен.Новости Региона - Сегодня, 18:36 37

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