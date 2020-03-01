Брак за сутки
Отделы РАГСов продолжают прием заявок на регистрацию браков за сутки, несмотря на карантинные мероприятия, связанные с противодействием распространения коронавируса COVID-19. Об этом заявила заместитель министра юстиции Ольга Онищук, — сообщают «Українські новини».
«Принимаем заявки, но на брак за сутки. При этом очень большое скопление граждан, и мы просим воздержаться от регистрации (браков) и не обращаться», — сказала она.
По ее словам, обычные браки могут зарегистрировать все те, кто подал заявки до 13 марта.
То есть, регистрация традиционных браков возможна для тех, кто подал заявку до момента введения карантина.
Как сообщалось ранее, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.
Также продолжается регистрация фактов рождения и смерти, несмотря на карантин.
Ранее из-за коронавируса в тюрьмах запретили свидания с родственниками. Минюст также ввел процедуру ежедневного температурного скрининга персонала перед началом службы.
Новости Украины - Сегодня, 18:29 76
«Принимаем заявки, но на брак за сутки. При этом очень большое скопление граждан, и мы просим воздержаться от регистрации (браков) и не обращаться», — сказала она.
По ее словам, обычные браки могут зарегистрировать все те, кто подал заявки до 13 марта.
То есть, регистрация традиционных браков возможна для тех, кто подал заявку до момента введения карантина.
Как сообщалось ранее, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 12 марта по 3 апреля.
Также продолжается регистрация фактов рождения и смерти, несмотря на карантин.
Ранее из-за коронавируса в тюрьмах запретили свидания с родственниками. Минюст также ввел процедуру ежедневного температурного скрининга персонала перед началом службы.
Новости Украины - Сегодня, 18:29 76
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