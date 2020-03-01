Зафиксировано еще два случая заражения коронавирусом
Два новых случая инфицирования коронавирусом зафиксировано в Украине. Об этом сообщает Минздрав на официальной странице в Фейсбуке.
«Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждено 2 новых случая инфицирования COVID-19: один случай в Киеве, еще один — в Житомире. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавируса COVID-19, два из них — летальные. Новости Украины - Сегодня, 18:20 125
«Сегодня, 19 марта, лабораторно подтверждено 2 новых случая инфицирования COVID-19: один случай в Киеве, еще один — в Житомире. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавируса COVID-19, два из них — летальные. Новости Украины - Сегодня, 18:20 125
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