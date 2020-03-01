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В Рубежном временно перестанут ходить автобусы

bot Вчера, 19:3040Новости
В Рубежном временно перестанут ходить автобусы
С завтрашнего дня в Рубежном не будут ходить автобусы.

Об этом информирует Управление жилищно-коммунального хозяйства.

Так, в связи с введением карантина и ряда мер по предотвращению распространения на территории Украины коронавируса, в Рубежном временно прекращаются регулярные перевозки пассажиров по городским маршрутам общего пользования.

Отмечается, что перевозки пассажиров по автобусным маршрутам 101, 109, 111А, 115 и 107А осуществляться не будут. Новости Региона - Сегодня, 18:57 64

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