Синоптики прогнозируют 20 марта в ЛНР до 13 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 20 марта будет колебаться от 1 градуса мороза ночью до 13 градусов тепла днем, местами пройдет небольшой дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 19 марта до 21.00 20 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, утром и днем местами небольшой дождь, ночью и утром местами слабый туман, ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем 8-13 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – 11-13 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается ноль – плюс 2 градуса ночью и 9-11 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля – плюс 2 градусов ночью до 10-12 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 20 марта метеорологи отмечали в 1875 году – минус 21,2 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1990 году и составляла плюс 20,8 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 20 марта – 05.55, время захода – 19.07. Продолжительность светового дня составит 13 часов 12 минут.

По предварительному прогнозу, 21 марта осадков не ожидается, температура воздуха существенно не изменится. 22 марта – временами дождь, температура понизится на 3-5 градусов.

19 марта — Луганск