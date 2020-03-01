Молодежь Брянки присоединилась к республиканской акции по борьбе с наркотиками (ФОТО)

Представители молодежных организаций Брянки присоединились к республиканской акции "Стоп наркотик!", объявленной общественным движением (ОД) "Мир Луганщине". Об этом сообщили в отделе молодежи и спорта администрации города."19 марта в рамках реализации республиканской акции "Стоп наркотик" молодые брянковчане приняли участие в мероприятии по устранению ранее выявленных надписей, содержавших информацию о распространении наркотических средств и психотропных веществ", - рассказали в администрации.Активисты Молодежного совета при администрации Брянки, территориального отделения общественной организации "Патриотическая ассоциация Донбасса" (ОО "ПАД") и проекта "Молодая гвардия" ОД "Мир Луганщине", заручившись поддержкой сотрудников Брянковского горотдела внутренних дел МВД ЛНР, "закрашивали уродующие городской пейзаж и остановки общественного транспорта надписи, изображая на их месте флаг Луганской Народной Республики"."Буквально неделю назад на открытом заседании Молодежного совета при администрации города Брянки глава администрации предложил проведение данной акции на территории нашего города. И вот сегодня мы начали работу в этом направлении", - рассказала активистка Брянковского Молодежного совета и председатель теротделения ОО "ПАД" Валерия Столетняя.Она отметила, что надписи о распространении наркотиков были выявлены в жилмассиве Завадск и микрорайоне № 4."Мы призываем всех жителей нашего города принять участие в устранении надписей и принятии мер по недопущению их распространения", - сказала молодежный лидер.Ранее активисты проекта "Молодая гвардия" Алчевского территориального отделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" рассказали жителям города об акции по сбору информации о фактах распространения наркотиков на территории Республики.Ранее ОД "Мир Луганщине" по поручению главы ЛНР Леонида Пасечника объявило сбор информации о фактах распространения наркотиков на территории Республики.Глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с активистами "Мира Луганщине" призвал их совершенствовать свою деятельность, а также заявил, что власти поддержат идущие на пользу Республике начинания участников движения.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.19 марта — Луганск