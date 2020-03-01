Путин обрушивает стратегический ад на США

Я заядлый игрок в настольные игры. Не очень люблю классику, такую вЂ‹вЂ‹как шахматы или го, предпочитая более современные. Но, как бы то ни было, как человек, который ценит тонкий баланс между стратегией и тактикой, я должен сказать, что впечатлен ощущением времени со стороны российского президента Владимира Путина.Если и был момент, когда Путин и Россия могли бы причинить максимальную боль Соединенным Штатам, то это был этот месяц, когда коронавирус прибыл к американским берегам.Наблюдая за тем, как Путин последние восемь лет ведет игру, я убеждаюсь, что сегодня нет никого на позициях власти, кто обладал бы лучшим ощущением времени чем он.И я уверен, что этот шаг к тому, чтобы разорвать ОПЕК+ и затем наблюдать за тем как Мохаммед бен Салман разбивает ОПЕК, был фирменным ответным дзюдистским приемом Путина. И менее чем за неделю он полностью заблокировал деятельность для финансовой системы США.В пятницу 6 марта Россия сказала ОПЕК нет. К среде 11-го Федеральный резерв уже удвоил свои ежедневные интервенции на репо-рынках (когда ценные бумаги продаются и сразу заключается соглашение об обратном выкупе "байбеки"), чтобы поддерживать высокую ликвидность банков.К полудню 12-го Федрезерв объявил о выделении $1,5 триллионов на новые объекты репо, включая трехмесячные контракты. В какой-то момент в ходе торгов в тот день весь рынок американских казначейских облигаций перестал действовать. Не было никого, кто выставлял бы предложение на самые ликвидные и востребованные финансовые активы в мире.Почему? Цены были так высоки, что никто не желал их покупать.Нужда Федрезерва добавить $1 триллион в 3-месячные репо явно указывал, что рынки полностью захвачены.Хуже того… это не сработало.Акции продолжали падать, золото и другие активы, в которые бегут для спасения накоплений сильно пострадали от оттока капитала из США. В первой части, последовавшей за решением Путина, доллар пережил встряску, поскольку европейские и японские инвесторы, которые накапливали акции США как убежище, продали эти позиции и вернули капиталы домой.Это продолжалось несколько дней, пока Кристина Лагард не заявила, что у нее нет другого решения кроме как расширить выкуп активов и продолжать делать то, что не срабатывало в прошлом.Это вызвало следующую фазу кризиса, когда доллар начал укрепляться. И вот где мы сейчас.И Путин понимает, что в мире, переполненном долгами, нет валюты, способной выдержать выплаты по резко растущим долгам.Это оказывает дополнительное давление на его геополитических конкурентов и заставляет их сосредоточиться на своих внутренних проблемах, а не на происходящем вне страны.В течение многих лет Путин уговаривал Запад прекратить свою безумную воинственность на Ближнем Востоке и в Азии. В ООН и в своих интервью он убедительно доказывал, что время однополярности окончилось, и что США могли сохранять свой статус единственной сверхдержавы только в течение какого-то времени. В конечном итоге долг подорвет ее силы, и в нужный момент станет очевидно, что она гораздо слабее, чем казалась.Это не очень нравится президенту Трампу, который верит в исключительность Америки. И он будет сражаться за его версию «Америки в первую очередь» до последнего имеющегося в его распоряжении патрона. Проблема в подходе Трампа «никогда не отступать» делает его очень предсказуемым.Решение о санкциях со стороны Трампа против Европы за строительство Северного потока 2 были глупым и недальновидным. Это обеспечило безжалостный ответ России и лишь отсрочило строительство трубопровода на несколько месяцев.Здесь Трампу оказалось легко противостоять. Подписать с Украиной, которая отчаянно нуждается в деньгах, контракт, и направить в Балтику трубоукладочное судно, чтобы закончить трубопровод.И поскольку цена на газ в Европе уже на минимумах из-за избыточного предложения, в итоге оказалось потеряно не так много денег. Лучше держать мировые цены на нефть намного ниже стоимости ее добычи в Америке, что обеспечит блокирование так нахваливаемого Трампом газа подальше от европейского рынка, пока миф об американской энергетической самодостаточности развеивается в дымке финансовых деривативов.Теперь Трампу угрожает кризис, намного превышающий способности к его пониманию и ответу. Тогда как Россия находится в уникальном положении, позволяющем снизить для многих людей расходы, перенося шок на глобальную систему с ее сбережениями.Поскольку деньги идут туда, где предлагается самая большая доходность, высокие цены на нефть и газ сдерживают развитие других отраслей. Снижение цены на нефть не только сдувает все раздутые американские финансовые орудия, оно также отнимает частицу силы от власти нефтяной промышленности внутри страны. Это дает Путину возможность продолжать переделывать российскую экономику на менее заметных направлениях. Дешевая нефть и газ означают более низкую отдачу от инвестиций в энергетические проекты, что, в свою очередь, открывает доступ к капиталу для использования в других областях экономики.Путин только что сказал миру, что использует нефтяные и газовые ресурсы своей страны не как дойную корову, а скорее как важную составляющую другой экономической стратегии развития России.Это как если кто-то ведет игру, где в первой части его стратегия кажется понятной, затем он неожиданно полностью ее меняет, извлекая выгоду из невнимательности своих противников.Это редко срабатывает, но когда все же происходит, то результаты могут быть впечатляющими. Игра, сет, матч, Путин.Том Луонго, независимый политический и экономический аналитик из Северной Флориды, США.Перевод molten