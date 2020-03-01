Небоевые потери ОТГ "Север" за неделю составили 17 военнослужащих – Народная милиция

Небоевые потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" за неделю составили 17 военнослужащих. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

"За прошедшую неделю в частях и подразделениях ОТГ "Север" допущено 17 небоевых потерь: трое (военнослужащих) подорвались на минно-взрывных заграждениях и 14 госпитализированы с подозрением на коронавирус", - рассказал он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени количество заразившихся новым коронавирусом превысило 244 тыс. человек, из них более 10 тыс. скончались, более 86 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы. Из-за угрозы коронавируса указом главы ЛНР Леонида Пасечника на территории Республики введен режим повышенной готовности.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что потери ВСУ за год составили 290 погибших и более 600 раненых.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 марта — Луганск