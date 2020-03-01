ФАС потребовала от "Аэрофлота" снизить цены
Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса, передает РИА Новости.
В ведомстве указали на "исключительное положение" крупнейшей российской авиакомпании по вывозу граждан из других стран.
"ФАС России требует от ПАО "Аэрофлот" незамедлительного принятия мер по устранению нарушений в ценовой политике на авиабилеты и обеспечении доступности рейсов. При наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна".
Федеральная антимонопольная служба
В службе отметили, что компенсировать перегон пустых самолетов за россиянами в другие страны можно не за счет стоимости авиабилетов, а "путем увеличения тарифов на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении".
"Аэрофлот" ранее назвал ложью сообщения в СМИ и соцсетях о завышенной цене билетов для возвращающихся в Россию.
Многие страны на фоне распространения коронавируса ограничили авиасообщение. Перевозчики отменили большое количество рейсов, некоторые государства закрыли границы. В этих условиях страны вынуждены эвакуировать своих граждан, оказавшихся за границей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заразились более 240 тысяч человек, более десяти тысячи скончались.
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