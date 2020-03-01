ФАС потребовала от "Аэрофлота" снизить цены

"ФАС России требует от ПАО "Аэрофлот" незамедлительного принятия мер по устранению нарушений в ценовой политике на авиабилеты и обеспечении доступности рейсов. При наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна".

Фото: globallookpress.comФедеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса, передает РИА Новости.В ведомстве указали на "исключительное положение" крупнейшей российской авиакомпании по вывозу граждан из других стран.Федеральная антимонопольная службаВ службе отметили, что компенсировать перегон пустых самолетов за россиянами в другие страны можно не за счет стоимости авиабилетов, а "путем увеличения тарифов на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении"."Аэрофлот" ранее назвал ложью сообщения в СМИ и соцсетях о завышенной цене билетов для возвращающихся в Россию.Многие страны на фоне распространения коронавируса ограничили авиасообщение. Перевозчики отменили большое количество рейсов, некоторые государства закрыли границы. В этих условиях страны вынуждены эвакуировать своих граждан, оказавшихся за границей.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заразились более 240 тысяч человек, более десяти тысячи скончались.