Запрет на ловлю рыбы
Нерестовый запрет на вылов рыбы вступает в силу на водоемах Донецкой области с 1 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкого рыбоохранного патруля, передает ОстроВ.
В соответствии с приказом Управления Государственного агентства рыбного хозяйства запрещается вылов водных биоресурсов в следующие сроки: в реках — с 1 апреля по 21 мая; в водохранилищах и озерах — с 1 апреля по 10 июня; в новосозданных водных объектах, а также в придаточных системах рек и других водных объектах — с 1 апреля по 30 июня.
В сроки запрета на лов водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах запрещается организация соревнований по спортивному рыболовству и подводной охоте.
Под запрет попадает проведение в рыбохозяйственных водных объектах работ повышенного шума (добыча строительных материалов, гравия и песчано-ракушечниковой смеси), а также заготовка камыша, рогоза и других водных растений.
Кроме того, запрещено передвижение всех плавучих средств на участках, объявленных нерестилищами в период нереста, за исключением судов специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану водных живых ресурсов.
С перечнем мест массового нереста рыбы в Донецкой области можно ознакомиться по ссылке.
На период весенне-летнего запрета разрешается любительский и спортивный лов рыбы с берега в пределах населенных пунктов, расположенных на берегах водоемов и рек и за пределами мест нереста одной поплавочной или донной удочками с одним крючком и спиннингом.
Донецкий рыбоохранный патруль призывает пользователей водных объектов, рыбаков-любителей и всех неравнодушных граждан соблюдать требования нерестового запрета вылова водных биоресурсов. Сообщать о нарушениях в период нерестового запрета можно по телефонам «горячей линии»: (099) 391-10-90 или (068) 446-86-54.
Новости Донецка - Сегодня, 13:11 76
Об этом сообщает пресс-служба Донецкого рыбоохранного патруля, передает ОстроВ.
В соответствии с приказом Управления Государственного агентства рыбного хозяйства запрещается вылов водных биоресурсов в следующие сроки: в реках — с 1 апреля по 21 мая; в водохранилищах и озерах — с 1 апреля по 10 июня; в новосозданных водных объектах, а также в придаточных системах рек и других водных объектах — с 1 апреля по 30 июня.
В сроки запрета на лов водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах запрещается организация соревнований по спортивному рыболовству и подводной охоте.
Под запрет попадает проведение в рыбохозяйственных водных объектах работ повышенного шума (добыча строительных материалов, гравия и песчано-ракушечниковой смеси), а также заготовка камыша, рогоза и других водных растений.
Кроме того, запрещено передвижение всех плавучих средств на участках, объявленных нерестилищами в период нереста, за исключением судов специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану водных живых ресурсов.
С перечнем мест массового нереста рыбы в Донецкой области можно ознакомиться по ссылке.
На период весенне-летнего запрета разрешается любительский и спортивный лов рыбы с берега в пределах населенных пунктов, расположенных на берегах водоемов и рек и за пределами мест нереста одной поплавочной или донной удочками с одним крючком и спиннингом.
Донецкий рыбоохранный патруль призывает пользователей водных объектов, рыбаков-любителей и всех неравнодушных граждан соблюдать требования нерестового запрета вылова водных биоресурсов. Сообщать о нарушениях в период нерестового запрета можно по телефонам «горячей линии»: (099) 391-10-90 или (068) 446-86-54.
Новости Донецка - Сегодня, 13:11 76
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