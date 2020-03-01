Проект "Волонтер" передал продуктовые наборы коммунальщикам Брянки (ФОТО)

Депутат Народного Совета ЛНР Павел Малый и руководитель исполкома Брянковского теротделения общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Наталья Волошина передали коммунальщикам Брянки продуктовые наборы от проекта "Волонтер". Об этом сообщили в администрации города."20 марта в общественной приемной Брянковского территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине" состоялась выдача продуктовых наборов от проекта "Волонтер" общественного движения "Мир Луганщине" работникам жилищно-коммунальной сферы, принимающим участие в работах временного характера", - говорится в сообщении.20 продуктовых наборов вручили депутат Народного Совета ЛНР Павел Малый и руководитель исполнительного комитета Брянковского теротделения ОД "Мир Луганщине" Наталья Волошина."Дорогие товарищи, Республика видит вашу работу, ценит ее и благодарит вас за то, что вы своим трудом улучшаете инфраструктуру, решаете массу социальных вопросов, которые влияют не только на общее положение в городе, но и психологическое состояние населения, - обратился к коммунальщикам Малый. - Потому что каждый, выходя на улицу, видит, в каком чистом состоянии, находится город – это все ваша заслуга, ваша работа, которую вы вкладываете в развитие и процветание нашей Республики"Депутат выразил слова благодарности от имени Народного Совета ЛНР и пожелал работникам ЖКХ здоровья и успехов.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.20 марта — Луганск