Два бойца ВСУ и два исламиста погибли, пытаясь применить кустарную РСЗО – Народная милиция

Два военнослужащих ВСУ и два наемника из стран Ближнего Востока погибли при попытке испытать собранную из запчастей мобильную реактивную систему залпового огня (РСЗО) в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

"В связи с низкой укомплектованностью подразделений ВСУ и неудовлетворительным уровнем боевой подготовки личного состава украинское руководство продолжает привлекать в зону карательной операции в Донбассе наемников из стран Ближнего Востока", – отметил он.

Лещенко добавил, что "действия подобных групп приводят к небоевым потерям в рядах ВСУ".

"От нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" поступила информация о гибели и ранениях нескольких боевиков-исламистов из группировки "Джабхат Фатх аш-Шам", раннее прибывших из Северодонецка. Согласно полученной информации, данные исламисты, ранее проходившие подготовку под руководством боевиков "Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислами", были приставлены в качестве инструкторов резервных батальонов 93-й бригады, где, основываясь на террористическом опыте, полученном в ходе гражданской войны в Сирии, попытались применить его в ВСУ", – рассказал начальник управления.

Он уточнил, что, в частности, "ввиду низкого уровня материально-технического оснащения подразделений 93-й бригады исламские боевики попытались из запчастей неисправной военной техники ВСУ кустарно создать мобильную РСЗО".

"В качестве пробного образца они попытались установить на автомобиль "Хаммер" реактивную систему залпового огня, аналогичную тем, что ранее применялись исламистами в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Однако из-за низкого уровня профессиональной подготовки специалистов, создававших данное "чудо военной техники", образец оказался ненадежным и имел ряд серьезных технических недоработок, что, в конечном счете, привело к фатальным последствиям", – проинформировал Лещенко.

Начальник управления уточнил, что "в процессе испытания "чудо-установки" произошел разрыв ракеты".

"В момент испытания в зоне поражения оказались как инструкторы, так и военнослужащие 93-й бригады, для которых в рамках наглядного пособия и проводилось обучение. Как следствие, в результате взрывов двое арабских боевиков погибли, трое были доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии", – рассказал он.

"Кроме того, в результате взрыва двое военнослужащих 93-й бригады погибли, пять получили ранения различной степени тяжести. Из них – трое военнослужащих-призывников, не достигших 20-летнего возраста", – отметил Лещенко.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 марта — Луганск