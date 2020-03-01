Ветеринары ЛНР разместили в лесах более 23 тыс. приманок для иммунизации диких животных (ФОТО)

Ветеринары и лесники Республики провели весеннюю пероральную вакцинацию против бешенства диких плотоядных животных, разместив на территории лесных и охотничьих угодий более 23 тыс. приманок. Об этом сообщили в Государственной службе ветеринарной медицины (ГСВМ) ЛНР."Государственной службой ветеринарной медицины ЛНР совместно с представителями Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР в период со 2 по 20 марта 2020 года на территории лесных хозяйств площадью более 933 квадратных километров проведена весенняя кампания по пероральной вакцинации диких плотоядных животных против бешенства", - говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что специалисты ветеринарной медицины Станций по борьбе с болезнями животных городов и районов Республики, лесники и егери разложили в лесах вакцину "в количестве более 23 тысяч доз"."Проведение данного мероприятия позволяет сократить процент инфицированных животных, однако, главная цель вакцинации – ограничить риск заражения человека и домашних животных бешенством от больных диких животных", - отметили в ГСВМ.Ранее в ГСВМ сообщали, что ветеринары Республики в ходе осенней пероральной вакцинации против бешенства диких плотоядных животных разложили на территории лесных и охотничьих угодий около 23 тыс. приманок.Напомним, в 2017 году специалисты ГСВМ ЛНР привили против бешенства более 75 тыс. животных.Ранее начальник Государственной службы ветеринарной медицины ЛНР Наталья Грабко сообщала, что гуманитарная помощь из России позволила полностью обеспечить ЛНР вакцинами против бешенства.Заместитель директора Центра ветмедицины Светлана Пригода отмечала, что Республиканский государственный лабораторно-диагностический центр ветеринарной медицины получает необходимые препараты от поставщиков РФ и по линии гуманитарной помощи из России.20 марта — Луганск