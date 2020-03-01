Правительство ЛНР установило размеры разовых выплат ветеранам ко Дню Победы

Правительство ЛНР приняло постановление "О выплате разовой денежной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Луганской Народной Республики, ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 2020 году".

Документ принят "в целях увековечивания бессмертного подвига народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, памяти погибших, сохранения традиций".

Постановлением предусмотрена выплата разовой денежной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории ЛНР, ко Дню Победы в 2020 году в следующих размерах:

- участникам боевых действий и инвалидам Великой Отечественной войны периода с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, а также Второй мировой войны периода с 9 августа 1945 года по 2 сентября 1945 года – в размере 75 000 руб.;

- участникам боевых действий и инвалидам Великой Отечественной войны из числа лиц, которые награждены медалью "За оборону Ленинграда", знаком "Жителю блокадного Ленинграда", медалью "За оборону Севастополя" – в размере 75 000 руб.;

- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, – в размере 75 000 руб.;

- бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания (тем, кому на момент заключения не исполнилось 14 лет), признанным инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, в том числе имеющим удостоверение инвалида войны:

инвалида I группы – в размере 8 500 руб.;

инвалида II группы – в размере 7 500 руб.;

инвалида III группы – в размере 7 000 руб.;

- бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания (тем, кому на момент заключения не исполнилось 18 лет), а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, в том числе бывшим несовершеннолетним узникам, имеющим удостоверение участника боевых действий, – в размере 7 000 руб.;

- бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, гражданам, которые были насильственно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, другим участникам борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, в том числе имеющим удостоверение участника войны, – в размере 7 000 руб.;

- лицам, приравненным к инвалидам войны, имеющим соответствующее удостоверение:

инвалида I группы – в размере 8 500 руб.;

инвалида II группы – в размере 7 500 руб.;

инвалида III группы – в размере 6 500 руб.;

- лицам, имеющим правовой статус участника боевых действий, – в размере 4 000 руб.;

- участникам войны (трудовой фронт) – в размере 1 800 руб.;

- членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны, женам (мужьям) умерших жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами от общего заболевания, в том числе имеющим удостоверение члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны – в размере 1 800 руб.

"При наличии у лица права на выплату разовой денежной помощи по двум и более основаниям, предусмотренным настоящим постановлением, право на выплату разовой денежной помощи реализуется по одному из оснований, которое предусматривает более высокий размер выплаты", – говорится в документе.

Постановлением определено, что "выплата осуществляется по 30 сентября 2020 года за счет средств Государственного бюджета Луганской Народной Республики в пределах утвержденных бюджетных ассигнований".

"Госбанк ЛНР осуществляет зачисление разовой денежной помощи на банковские счета получателей согласно полученным спискам от управлений труда и социальной защиты населения и ее выплату в соответствии с условиями договоров, заключаемых между получателями разовой денежной помощи и Госбанком ЛНР", – сказано в документе.

"Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Почта ЛНР" осуществляет выплату разовой денежной помощи получателям, имеющим право на получение разовой денежной помощи, путем доставки на дом либо через свои отделения согласно полученным выплатным документам от управлений труда и социальной защиты населения", – говорится в постановлении.

Напомним, что в апреле 2019 года тогда еще Совет министров ЛНР принял постановление "О выплате разовой денежной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Луганской Народной Республики, ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в 2019 году".

20 марта — Луганск