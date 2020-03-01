Внешкольные учреждения Луганска прекратят занятия с 23 марта из-за угрозы COVID-19 – СЭС

Городская санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС) с 23 марта приостановила занятия во внешкольных учреждениях Луганска из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации со ссылкой на городскую СЭС.

"После рассмотрения эпидемической ситуации по заболеваниям острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), а также руководствуясь указом главы ЛНР о введении режима повышенной готовности из-за угрозы короновируса принято решение о временном запрете проведения занятий во внешкольных учреждениях города Луганска с 23 марта", – говорится в сообщении.

В СЭС уточнили, что занятия приостановлены до 29 марта.

"Деятельность учреждений может быть возобновлена по решению городской санитарно-эпидемиологической станции", – добавили в администрации Луганска.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени количество заразившихся новым коронавирусом превысило 244 тыс. человек, из них более 10 тыс. скончались, более 86 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы. Из-за угрозы коронавируса указом главы ЛНР Леонида Пасечника на территории Республики введен режим повышенной готовности.

20 марта — Луганск