Более 35 бойцов ВСУ попали в больницы Харькова с подозрением на COVID-19 – Народная милиция

Более 35 бойцов ВСУ за неделю попали в медучреждения Харькова с подозрением на коронавирус. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

"По информации, опубликованной украинскими волонтерами в социальных сетях, только за последнюю неделю в медицинские учреждения Харькова госпитализировано 36 военнослужащих ВСУ с подозрением на коронавирус, 24 из которых доставлены воздушным транспортом из зоны (так называемой "операции объединенных сил") "ООС", - рассказал он.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что более 70 киевских силовиков с подозрением на коронавирус находятся в больницах в зоне "ООС".

Офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко сообщал, что четыре военнослужащих 59-й бригады ВСУ, дислоцирующейся у линии соприкосновения, заразились COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени количество заразившихся новым коронавирусом превысило 244 тыс. человек, из них более 10 тыс. скончались, более 86 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы. Из-за угрозы коронавируса указом главы ЛНР Леонида Пасечника на территории Республики введен режим повышенной готовности.

20 марта — Луганск