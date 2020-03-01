"Мы оказались на войне": шведское СМИ описало сценарий третьей мировой

"Пока мы можем лишь сидеть в своей добровольной изоляции и смотреть, как наши экономики идут к краху семимильными шагами", - написал он.

"Швеция не воевала вот уже 200 лет. Но сейчас она оказалась на войне, как и весь остальной мир. Не это ли Третья мировая? Очень необычная война против невидимого врага", - заключил он.

Фото: © РИА Новости / Александр КряжевОбозреватель шведской газеты Aftonbladet Ханс Вольфганг Микаэль Ханссон счел мировую пандемию коронавируса началом третьей мировой войны, передает РИА Новости.Журналист констатировал, что страны одна за одной закрывают границы, самолеты перестают летать, школы переходят на дистанционные обучение, бары закрываются."Над миром проводится один большой, доселе невиданный эксперимент", - отметил он.По мнению автора публикации, такие жесткие меры могут спасти жизни десятков тысяч людей, однако человечество может не суметь устранить экономические последствия войны с вирусом.Усугубляет нестабильность ситуации и то, что никто не знает, как долго это будет продолжаться. Пару месяцев, полдгода, год? – задается вопросом Ханссон.На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией - сильной эпидемией, которая может распространяться на большой территории. По последним данным, всего в мире заразились более 210 тысяч человек, свыше десяти тысяч из них умерли.Журналист предположил, что спустя некоторые время целые отрасли экономики в разных странах могут остановиться, миллионы людей станут безработными, тысячи предприятий исчезнут.