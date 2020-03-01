Объем импорта продуктов питания с начала недели вырос на 40% – председатель ГТК ЛНР (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦОбъем импорта продуктов питания в ЛНР с начала недели вырос на 40%. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР Юрий Афанасьевский.Сегодня он ознакомился ситуацией на таможенном посту "Луганск", нагрузка на который существенно возросла из-за резкого увеличения объема ввозимых товаров."С 16 марта текущего года ввоз товаров 1-24 групп (пищевые продукты) товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности увеличился на 40% относительно прошлой недели", - сообщил Афанасьевский."Это говорит о том, что повышенный спрос на них будет удовлетворен за счет новых поставок. А это значит, что дефицита продуктов питания нет, и не будет", - подчеркнул председатель ГТК.Он пояснил, что рост импорта вызван нарастающим в последние дни ажиотажем в торговых сетях Республики.Афанасьевский напомнил, что грузовое сообщение между ЛНР и РФ осуществляется в штатном режиме, ограничений на перемещение товаров через границу не вводилось."Я призываю всех граждан Республики не поддаваться панике. Пищевые продукты и предметы первой необходимости в Республику завозятся, как видите, в достаточном количестве. Перебоев нет. Грузовое сообщение останавливаться не будет!" - заверил председатель ГТК.Начальник таможенного поста "Луганск" ГТК ЛНР Сергей Ковалев заявил, что сотрудники поста готовы и успешно справляются с увеличением объема импорта грузов.Ковалев отметил, что в случае необходимости при наличии большого числа заявок от субъектов внешнеэкономической деятельности сотрудники поста готовы осуществлять таможенное оформление в нерабочее время и выходные дни.Напомним, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом ввел на территории Республики режим повышенной готовности.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени количество заразившихся новым коронавирусом превысило 244 тыс. человек, из них более 10 тыс. скончались, более 86 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы. Из-за угрозы коронавируса указом главы ЛНР Леонида Пасечника на территории Республики введен режим повышенной готовности.20 марта — Луганск