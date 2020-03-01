Экологи и школьники высадили в Луганском лесничестве сеянцы крымской сосны и ясеня (ФОТО)

Сотрудники управления развития лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР совместно с учащимися одной из школ Луганска высадили сеянцы сосны крымской и ясеня зелёного в Луганском лесничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды ЛНРЭкологическую акцию ее участники посвятили предстоящему Международному дню лесов."Сегодня, 20 марта, в преддверии Международного дня леса, работники управления развития лесного хозяйства Минприроды ЛНР совместно с учениками средней общеобразовательной школы № 38 имени маршала Климента Ворошилова приняли участие в посадке леса в Луганском лесничестве Луганского лесоохотничьего хозяйства. Учащиеся высадили сеянцы сосны крымской и ясеня зеленого, чтобы внести свой посильный вклад в озеленение и благоустройство своей родной Республики, родного города", - говорится в сообщении.Также в честь памятной даты дети оформили экологический плакат и рисунки с призывами бережно и ответственно относиться к лесным богатствам."Принимать участие в таких больших делах – это наш долг. У нас замечательный, дружный класс, отличная школа, ребята откликнулись на призыв приехать сегодня сажать лес. Ведь тот лес, который мы сейчас посадим, станет частью будущего наших детей и внуков", - прокомментировала мероприятие классный руководитель 8-А класса, учитель географии и биологии Елена Новикова.Напомним, работники государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Луганское лесоохотничье хозяйство" в рамках весенней кампании посадили на территории Николаевского лесничества более 15 тыс. сеянцев крымской сосны.Ранее в Минприроды сообщали, что лесоохотничьи предприятия Республики ежегодно расширяют лесной фонд. Так, в 2019 году, согласно Программе социально-экономического развития ЛНР, высажено 163,3 га лесных культур. В 2020 году планируется высадить 164 га. Всего с 2015 года создано 728 га лесных культур.Международный день лесов установлен решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Отмечается ежегодно 21 марта. Создан как глобальная платформа для людей, заинтересованных в сохранении леса и смягчении последствий глобального изменения климата, а также для обмена мнениями и кооперативной работы людей в этих направлениях.20 марта — Луганск