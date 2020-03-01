Профессор Яна Соцкая: "Главная защита от СOVID-19 – соблюдение правил личной гигиены"

О профилактике и правилах гигиены в условиях угрозы распространения коронавируса нового типа СOVID-19 ЛИЦ рассказывает заведующая кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Луганского государственного медицинского университета (ЛГМУ) имени Святителя Луки, внештатный специалист Министерства здравоохранения ЛНР по специальности "Инфекционные болезни и детские инфекции", доктор медицинских наук, профессор Яна Соцкая.СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙКоронавирус – инфекция известная давно, еще с прошлого столетия. Первые случаи были отмечены с 30-х годов прошлого века, но это были вирусы, поражавшие больше животных. В 1965 году были выявлены вирусы, поражающие человека. На сегодняшний момент известно более 40 видов коронавирусной инфекции, самых основных четыре серотипа из существующих. Эта инфекция входит в структуру острых респираторных вирусных инфекций, они составляют 10-15% постоянно присутствующих в структуре ОРВИ.НЮАНСЫ СИМПТОМАТИКИЭтот вирус и его симптоматика очень характерна, ее практически может дифференцировать только профессионал – доктор. Потому что клиника практически такая, как и при гриппе или ОРВИ. И они начинаются практически одинаково. Определить заболевание могут только доктора.Сначала мы клинически сморим, какая симптоматика выступает, что больного больше беспокоит. Если говорить о коронавирусной инфекции, то на первый план выступают следующие жалобы – это сухой кашель, в отличие от других ОРВИ, где он может быть влажным, он будет надрывистым, будет мучать больного. Если говорить о повышении температуры тела, то она не будет сильно высокая с первых дней, как, допустим, при гриппе.ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯВ Республике проводятся практически все противоэпидемические мероприятия, направленные на борьбу с этой инфекцией. Однако, если люди не будут соблюдать элементарные правила гигиены, то никто – ни Министерство здравоохранения, ни доктора, ни санэпидемстанция - не смогут справиться сами без того, чтобы нам помогали люди.ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫГлавная защита от коронавируса СOVID-19 – безусловное соблюдение правил личной гигиены. Мы должны как можно чаще мыть руки, обрабатывать их дезинфицирующим средством, отменить все рукопожатия, объятия и поцелуи.Грязными руками мы не должны трогать кожные покровы лица, особенно слизистые - слизистые глаз, ротоглотки. Когда чихаете – обязательно нужно закрыться, прикрыть рот салфеткой, если ее нет с собой, то чихните в локтевой сгиб. Этой простой мерой мы ограничиваем других лиц от заражения, потому что заражаемся мы воздушно-капельным путем.Нельзя использовать один стаканчик или пить из одной бутылки.Также не нужно без надобности посещать места скопления большого количества людей, особенно в закрытых помещениях.Еще раз: самое главное - соблюдение правил личной гигиены каждым.Прежде всего должно быть самосознание у людей.ВРАЧУ ВИДНЕЕЕсли человек почувствовал какие-то простудные симптомы – он долен остаться дома. Если повышается температура или появляется кашель – нужно сделать вызов терапевта. У нас профессиональные врачи - и терапевты, и врачи общей практики, они обязательно окажут помощь.Но если температура высокая, это ночное время, плохо, одышка, кашель сильно мучает – у нас есть скорая медицинская помощь. Если врач считает, что вас нужно госпитализировать, то больной не должен отказываться, врачу виднее, он профессионал.И самое главное в случае заболевания – ни в коем разе не нужно заниматься самолечением.ЧЕТЫРНАДЦАТИДНЕВНЫЙ КАРАНТИНЕсли человек прибывает из тех регионов, где он знает точно, что были случаи заболевания коронавирусом, то, конечно, тоже должно быть самосознание. Необходимо позвонить на горячую линию, остаться дома, сообщить о том, откуда вы прибыли и какой у вас был контакт, чтобы была изоляция на 14 дней.Четырнадцатидневный карантин – это обязательно, но это же зависит от нас с вами. Насколько мы сами будем следовать рекомендациям, настолько мы и будем себя сами ограничивать от этой болезни. Что же касается всей Республики, то у нас приняты практически все меры противоэпидемических мероприятий, направленные на борьбу с этой инфекцией.ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕНеобходимо остановиться на том, что в профилактику этого заболевания еще входит и правильное питание. Сейчас не нужны никакие диеты, питание должно быть полноценным. Мы должны принимать и белковую пищу, и витамины, и молочнокислые продукты. Мы должны получать весь объем необходимых для организма веществ. Правда сейчас дни Великого поста, но тут каждый принимает решение для себя самостоятельно. Я же говорю, как доктор, что необходимо организму в условиях угрозы вспышки коронавирусной инфекции.COVID-19Ранее главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко сообщал, что комплексный подход, применяемый властями и медиками, позволит Республике успешно противостоять угрозе распространения коронавируса нового типа на территории ЛНР.Докашенко также отмечал, что Республика готова к борьбе с COVID-19, власти ЛНР усиливают меры по недопущению завоза и распространения на территории Республики новой коронавирусной инфекции COVID-19.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени количество заразившихся новым коронавирусом превысило 244 тыс. человек, из них более 10 тыс. скончались, более 86 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы. Из-за угрозы коронавируса указом главы ЛНР Леонида Пасечника на территории Республики введен режим повышенной готовности.20 марта — Луганск