Bloomberg: Россия не сдастся в нефтяной войне с Саудовской Аравией

"Путин — не тот человек, на которого можно оказать давление", — сказал собеседник Bloomberg.

Фото: ReutersПрезидент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg, передает РИА Новости.По информации агентства, российские власти были готовы к падению цен на нефть после разрыва сделки с Саудовской Аравией. В Москве считают позицию Эр-Рияда шантажом и отмечают, что смогут пережить нынешний кризис лучше, чем саудиты, подчеркивает издание.По сведениям источников агентства, Кремль по-прежнему открыт для сотрудничества в рамках ОПЕК+, но лишь на своих условиях.