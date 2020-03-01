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Bloomberg: Россия не сдастся в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Sergey Вчера, 20:1535Новости
Bloomberg: Россия не сдастся в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Фото: Reuters
Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg, передает РИА Новости.
По информации агентства, российские власти были готовы к падению цен на нефть после разрыва сделки с Саудовской Аравией. В Москве считают позицию Эр-Рияда шантажом и отмечают, что смогут пережить нынешний кризис лучше, чем саудиты, подчеркивает издание.
"Путин — не тот человек, на которого можно оказать давление", — сказал собеседник Bloomberg.

По сведениям источников агентства, Кремль по-прежнему открыт для сотрудничества в рамках ОПЕК+, но лишь на своих условиях.

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