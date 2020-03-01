Синоптики прогнозируют 21 марта в ЛНР до 13 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 21 марта будет колебаться от 5 градусов мороза ночью до 13 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 20 марта до 21.00 21 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без осадков; ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов ниже нуля, днем – 10-12 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 2-4 градуса ночью и 8-10 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1-3 градусов ниже нуля ночью до 9-11 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 21 марта метеорологи отмечали в 1963 году – минус 14,4 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1990 году и составляла плюс 21,6 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 21 марта – 05.53, время захода – 19.09. Продолжительность светового дня составит 13 часов 16 минут.

По предварительному прогнозу, 22-23 марта ожидается облачная, дождливая погода, температура воздуха понизится на 4-5 градусов.

20 марта — Луганск