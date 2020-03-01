Мир сорвался в системный кризис вЂ“ поможет ли "пятерка"?

Захлестнувшая мир пандемия, нефтяная война и падение западных бирж лишь обостряют глобальный системный кризис. Что будет делать "пятерка" постоянных членов Совбеза ООН - в материале Ростислава Ищенко.Идею саммита "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Франция, США, Китай), провести который предложил президент Владимир Путин, устно поддержали все главы этих государств. Однако ни место, ни время, ни повестка встречи пока не согласованы.Российский лидер предложил провести саммит, выступая в Иерусалиме по случаю 75-й годовщины Холокоста. Он выразил серьезную обеспокоенность "разобщённостью мира перед лицом угроз"., – сказал, в свою очередь, глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.По своему содержанию и драматизму эти заявления напоминают инициативы советского правительства второй половины 30-х годов. СССР настаивал тогда на совместном обуздании агрессора и создании для этого системы коллективной безопасности. Запад не прислушался к советскому руководству. В результате мир скатился во Вторую мировую войну, и только по её итогам возникла Ялтинско-Потсдамская система, в рамках которой мы якобы живём до сих пор.Именно якобы живём, поскольку де факто механизмы Ялтинско-Потсдамской системы давно не работают. После распада СССР США самочинно, явочным порядком пересмотрели механизмы регулирования международных отношений. Иногда современную систему называют постялтинской, поскольку формально все международные организации, предусмотренные Ялтинско-Потсдамскими договоренностями, действуют, ни одна из них не ущемлена в правах.На деле же Вашингтон сам решает, какие решения международных организаций ему и его союзникам следует выполнять, а какие нет. Выступающим же против американского диктата государствам, их лидерам и международным организациям грозят, как минимум, санкции, в худшем же случае строптивые руководители подвергаются арестам по надуманным поводам, а излишне самостоятельные государства – "гуманитарным бомбардировкам" США.Мы живём в мире, глобальная экономика которого базируется на Вашингтонском консенсусе (эпоха Вашингтонского консенсуса – ещё одно распространённое название постялтинской эпохи). В политическом же плане господство экономической модели Вашингтонского консенсуса обеспечивается глобальной гегемонией США.Вернее, так было до последнего времени. Но возвращение Крыма прямо из-под носа уже готовившихся его осваивать американцев, вытеснение США из Сирии, неэффективность политики санкций в отношении России, неспособность Вашингтона заставить Китай подчиниться своим политическим и экономическим требованиям, раскол элит в США и ЕС, постоянные экономические конфликты между Америкой и Евросоюзом – всё это продемонстрировало, что американская гегемония кончается.А без политической гегемонии США проведение экономической политики Вашингтонского консенсуса невозможно.Мир сорвался в системный кризис. Больнее всего (в том числе в экономическом плане) он бьёт по США и Западу в целом, как по главным бенефициарам рассыпающегося Вашингтонского консенсуса. Когда и в каком состоянии страны Запада выйдут из кризиса и в полном ли составе – неизвестно никому. На это накладывается эпидемия коронавируса, которую в другое время человечество не то, чтобы не заметило, но пережило бы без особых потрясений, а экономические потери, при всей своей огромности, не были бы критическими.Но в условиях наложения эпидемии на системный кризис, когда ресурсов и так не хватает, а тут ещё их надо тратить на преодоление эпидемии и её последствий, начала рассыпаться основа глобализма – мифическое единство Запада. Страны Запада стали не просто закрываться друг от друга карантином, но скатились в совершенно эгоистическую политику. Своим партнёрам по ЕС они отказывают в помощи медицинскими препаратами и в финансовой поддержке. Экономики государств ЕС теряют сектора, работавшие на единство (туризм, совместное производство – поставка комплектующих из карантинных зон через закрытые границы теперь далеко не гарантирована). США провели целую военную операцию по вывозу из Италии полумиллиона тестов на коронавирус, которых Италии самой не хватает. Запад погружается в классическое средневековье, где каждый за себя и все против всех. И чем дольше его будет сотрясать эпидемия, тем глубже он туда погрузится.Если старый мир заканчивается, необходимо договариваться о правилах "прекрасного нового мира". Собственно, это и предложил Владимир Путин.Новая система международных отношений может быть установлена или по итогам мировых войн (как было в 1914-1918 и 1939-1945 годах), или на основе всеобщего компромисса, который позволит избежать военного столкновения, грозящего гибелью всему человечеству.Неизвестно, состоится ли саммит "пятерки" Совбеза ООН осенью – или позже. В любом случае стоит подождать, когда станут понятны результаты ущерба, нанесённого Западу эпидемией, итоги нефтяной (а я бы сказал энергетической, поскольку и газовой тоже) войны, а также посмотреть, как глубоко упадут западные биржи в ходе нынешнего этапа глобального системного кризиса.А уж после того, как станет ясно, кто именно выжил в этой увлекательной борьбе, можно будет решать, с кем и о чём стоит говорить.Единственный позитивный момент здесь – похоже, что накладка системного кризиса, кризиса углеводородных цен и пандемии коронавируса может заменить нам новую мировую войну, выступив "санитаром леса" и отбраковав нежизнеспособные политические образования.Ростислав Ищенко