США обвинил Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

"Мы точно видели, как она исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран", — сказал глава американской дипломатии журналистам.

Фото: ReutersГоссекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и ряд других стран в распространении дезинформации о коронавирусе, передает РИА Новости.По его словам, дезинформация направлена на дискредитацию действий США по борьбе с распространением COVID-19.По его словам, Америка "напрямую говорила" этим странам, что нужно прекратить распространять ложные сведения.Это уже не первое обвинение в адрес Москвы в распространении дезинформации о COVID-19. Ранее издание Financial Times со ссылкой на внутренний доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности сообщило, что Россия якобы запустила в соцсетях крупномасштабную кампанию по дезинформации граждан ЕС о коронавирусе.Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она призвала Евросоюз сосредоточиться на оказании помощи странам, пострадавшим от заболевания, а не распространять мемы о "российской угрозе".Попытку Европы замаскировать собственные проблемы с помощью безосновательных антироссийских заявлений Захарова назвала "аморальной".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились около 210 тысяч человек, более девяти тысяч умерли.