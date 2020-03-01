СБУ изъяла у бойцов телефоны для сокрытия данных о заболеваемости СOVID-19 в ВСУ

Сотрудники СБУ во избежание утечки информации о фактах заражения коронавирусом военнослужащих ВСУ изъяли у них мобильные телефоны. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"С целью выявления каналов утечки сведений о заболевании офицера 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ коронавирусом в подразделениях бригады работают сотрудники СБУ. Офицеры службы безопасности проводят опрос личного состава, а также у всех военнослужащих изъяты мобильные телефоны", - рассказал он.

Осадчий отметил, что оборонному ведомству Республики достоверно известно о факте задержания двух военнослужащих бригады, которые обвиняются в распространении информации о заражении майора Супрунюка коронавирусом. Весь личный состав бригады переведен на карантин.

"Случай заражения офицера 30-й бригады ВСУ не единичен. По информации украинских волонтеров, в лечебных учреждениях Северодонецка и Харькова проходят лечение порядка 30 украинских военнослужащих с подозрением на коронавирус. В данных медицинских учреждениях отсутствуют не только элементарные средства профилактики ОРВИ, но и специализированные средства выявления коронавирусной инфекции", - подчеркнул официальный представитель Народной милиции.

Он добавил, что в Мариуполе военнослужащий национальной гвардии Украины скончался из-за СOVID-19, ведь ему несвоевременно и неправильно определили диагноз.

Ранее Осадчий сообщал, что более 70 киевских силовиков с подозрением на коронавирус находятся в больницах в зоне "ООС".

Офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко сообщал, что четыре военнослужащих 59-й бригады ВСУ, дислоцирующейся у линии соприкосновения, заразились COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени количество заразившихся новым коронавирусом превысило 244 тыс. человек, из них более 10 тыс. скончались, более 86 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы. Из-за угрозы коронавируса указом главы ЛНР Леонида Пасечника на территории Республики введен режим повышенной готовности.

20 марта — Луганск