ФИФА опубликовала официальный фильм о ЧМ-2018 в России

Фото: © РИА НовостиМеждународная федерация футбола (ФИФА) на своем канале в YouTube опубликовала официальный фильм о чемпионате мира 2018 года, который прошел в России, передает РИА Новости.В фильм продолжительностью 1 час 19 минут вошли эпизоды из матчей турнира, видео из раздевалки, подтрибунных помещений и другое.Победителем чемпионата мира стала сборная Франции, которая в финале выиграла у команды Хорватии со счетом 4:2. Сборная России дошла до четвертьфинала и показала лучший результат в своей истории.