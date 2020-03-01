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ФИФА опубликовала официальный фильм о ЧМ-2018 в России

Sergey Сегодня, 09:3015Новости
ФИФА опубликовала официальный фильм о ЧМ-2018 в России
Фото: © РИА Новости
Международная федерация футбола (ФИФА) на своем канале в YouTube опубликовала официальный фильм о чемпионате мира 2018 года, который прошел в России, передает РИА Новости.
В фильм продолжительностью 1 час 19 минут вошли эпизоды из матчей турнира, видео из раздевалки, подтрибунных помещений и другое.
Победителем чемпионата мира стала сборная Франции, которая в финале выиграла у команды Хорватии со счетом 4:2. Сборная России дошла до четвертьфинала и показала лучший результат в своей истории.

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