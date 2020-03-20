Донбасс. Оперативная лента военных событий 21.03.2020

«С 1 января по 20 марта 2020 года на территории Донецкой Народной Республики в результате вооруженной агрессии со стороны Украины погибли 10 военнослужащих Республики и один гражданский», – говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 20.03.202009:00Одиннадцать человек погибли, 32 получили ранения различной степени тяжести в ДНР в результате военной агрессии Украины с начала текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека Дарьи Морозовой.Уточняется, что за указанный период в результате обстрелов были ранены 32 человека. Из них 10 – гражданские, в том числе один ребенок.По данным аппарата омбудсмена, всего с начала конфликта в Донецкой Народной Республике погибли 4906 человека, в том числе 81 ребенок.