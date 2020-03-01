КНДР запустила неизвестные снаряды в сторону Японского моря

"Северная Корея сегодня утром в 06.45 и 06.50 (00.45 и 00.50 мск) запустила два снаряда, предположительно ракеты малой дальности, из района округа Сончхон в провинции Пхёнан-Пукто. В этот раз наибольшая дальность полета ракет Северной Кореи составила примерно 410 километров, высота – примерно 50 километров", - информирует комитет.

Фото: © AP Photo / Ahn Young-joonКНДР рано утром в субботу запустила из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря два снаряда, предположительно баллистические ракеты малой дальности, передает РИА Новости.Позже агентство инхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи уточнило, что запущенные КНДР ракеты летели на высоте до 50 километров на удалении примерно в 410 километров.Это уже третий пуск ракет КНДР в 2020 году, предыдущие состоялись 2 и 9 марта в ходе учений артиллерии.Объединенный комитет начальников штабов РК осудил "неподходящие" действия КНДР, которая проводит пуски во время эпидемии коронавируса, и потребовал "немедленно прекратить их".