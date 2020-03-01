Экономист оценил вероятность повторения дефолта 1998 года

"Накоплены весьма серьезные резервы, ведущие банки страны с государственным участием неоднократно проходили тесты на финансовую устойчивость в случае экстренных и пиковых ситуаций, подобных нынешним", — считает эксперт.

"Разница в том, что тогда цены на нефть падали до минимальных значений. Сегодня мы имеем только падение цены на нефть", — рассказал экономист.

Фото: РИА НовостиДоктор экономических наук, профессор Никита Кричевский заявил в беседе с НСН о более уверенном состоянии российской финансовой системы и в целом экономики, нежели 20 лет назад, поэтому она готова к возможным потрясениям, передает РИА Новости.По его словам, сейчас разворачивается похожая ситуация на ту, которая была в 1998 году.Кричевский считает, что правительство и Центробанк в состоянии повлиять на ситуацию, для чего следует активизировать и поддержать потребительский спрос.Кроме того, он настоятельно призывает крупнейшие госбанки оказать поддержку предприятиям реального сектора экономики.Ранее страны ОПЕК + не смогли договориться об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти или ее продлении. Россия не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство и предлагала сохранить существующие условия. Саудовская Аравия, в свою очередь, настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти.В результате с апреля со стран — членов сделки ОПЕК+ снимаются заключенные ранее обязательства. При этом Эр-Рияд в последующем, наоборот, объявил об увеличении добычи и снижении цен на черное золото, что обвалило котировки. Всего с начала года цены рухнули более чем вдвое.