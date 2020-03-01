Мэр Черновцов попросил ввести в регионе режим ЧП из-за COVID-19

«Принял для себя очень непростое решение — обратился к президенту Украины, уведомил об этом премьер-министра и главу СНБО о необходимости введения чрезвычайного положения на территории Черновицкой области», — цитирует РИА Новости Каспрука в эфире телеканала «Украина 24».

Фото: РИА НовостиМэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил, что попросил президента Украины Владимира Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля и главу СНБО Алексея Данилова ввести в регионе режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, передает RT.Уточняется, что в Черновицкой области зафиксировано наибольшее число случаев заражений COVID-19 на Украине.Ранее в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях Украины был введён режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.