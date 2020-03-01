В Госдепе рассказали о В«враждебных действияхВ» России в энергетике

«Мы выявили ряд случаев, и не только здесь — в департаменте или в правительстве, — но и конгресс тоже приводил несколько примеров, когда Россия использовала энергетику как враждебный игрок в зловредных целях, это говорит само за себя», — сказано в пресс-релизе по итогам общения высокопоставленного представителя Госдепа с журналистами.

Фото: ReutersАмериканские власти неоднократно наблюдали, как Россия «использовала энергетику как враждебный игрок», используя эту сферу в «зловредных целях». Об этом заявили в Госдепартаменте, передает RT.При этом он не стал комментировать возможность введения новых санкций против России.