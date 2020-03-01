Коронавирус вызвал конфронтацию в бригаде ВСУ – Народная милиция

Задержка ротации подразделений ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), вызванная распространением на Украине коронавирусной инфекции, привела к конфронтации между военнослужащими одной из бригад. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В целях повышения морально-психологического состояния личного состава и предотвращения панических настроений в 72-й отдельной механизированной бригаде работает комиссия по работе с личным составом во главе с полковником Токарь", - отметил он.

"Комиссией проведены беседы, в ходе которых выявлены две категории проблемных военнослужащих, одна из которых, боясь заражения смертельным вирусом, категорически против прибытия в зону "ООС" 30-й бригады, в которой выявлен случай смерти офицера от коронавируса. Другая часть военнослужащих отказывается от выполнения своих обязанностей и нацелена на скорейшее убытие из зоны операции, несмотря на ограничения в передвижении, связанные с карантином", - рассказал Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства добавил, что в связи с разногласиями в бригаде возникла конфронтация между военнослужащими, вследствие чего наблюдается потеря управления.

"Министерством обороны Украины критическая ситуация в бригаде взята на особый контроль", - отметил он.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР сообщал, что задержка ротации в зоне "ООС" привела к росту преступлений в частях ВСУ.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 марта — Луганск