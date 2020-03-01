Боец ВСУ получил тяжелое отравление при обработке техники химсоставом – Народная милиция

Военнослужащий вооруженных сил Украины получил тяжелое отравление при обработке военной техники и вооружения химическим составом. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В настоящее время в частях и соединениях в зоне "ООС" складывается сложная эпидемиологическая обстановка. Так, на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" проводят санитарную обработку специальным химическим составом вооружения и военной техники: 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) "НОНА-С", пять зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Стрела-10", шесть самоходных гаубиц "Гвоздика", - рассказал Осадчий.

Он добавил, что вывод этой техники из зоны "ООС" командованием запрещен до особого распоряжения.

"При этом ввиду низкого уровня подготовки специалистов подразделений химзащиты при проведении санобработки один военнослужащий 93-й бригады получил тяжелое отравление химическими веществами и доставлен в Лисичанскую горбольницу", - сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

"В этой связи призываем мирных жителей, проживающих в районе Рубежного, оградить себя от общения с военнослужащими ВСУ и Национальной гвардии с целью избежать отравления химически активными веществами", - подчеркнул Осадчий.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

21 марта — Луганск