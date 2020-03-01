История с мальчиком, спевшим В«СмуглянкуВ» по-русски, не закончилась

Зрада и пэрэмога – предательство и победа. Зрадо-пэрэмога. На Украине все состоит именно из этого.Все началось с «правды без ограничений» - именно такой слоган избрал для себя сайт Волинь.ua.Вот такой они видят правду. Ее стоит процитировать от начала до конца (в переводе с украинского языка, М. К.).«Юный волынянин пропагандировал «русский мир» в Англии.Юный певец из Турийщины (поселок Турийск Волынской области, - М. К.) Максим Ткачук, победивший на конкурсе в Лондоне, пропагандировал «русский мир».Об участии в конкурсе в Фейсбук сообщила член жюри Сандра Лисовская.В Лондоне при поддержке российских структур провели так называемый музыкальный конкурс «Stars of the albion 2020».Юный Волынь не исполнил ни одной украинской песни. Зато спел Муслима Магомаева «Синяя вечность», Демиса Русосса «Сувенир» и по завершению, к 75-летию «Победы» - «Смуглянку-молдаванку» на языке оккупанта.Мальчика одели в форму «Красной армии» и представили, как участника от Украины.Следует добавить, что представительница из Филиппин, которая получила Гран-при, исполнила песню на иностранном языке и не посвященную событиям «Победы». Возможно, к представителю Украины российские спецслужбы имели свои требования.Несмотря на то, что заявлено об участии 22 представителей различных стран мира, на сцене едва с десяток людей поместилось, не говоря уже о зале поддержки.Кстати, год назад в этом конкурсе победил юный одессит, - отметила Сандра Лисовская. И здесь вопрос: почему этой барышней до сих пор не занимаются в СБУ?Поддержали такой «мощный» музыкальное мероприятие «Россотрудничество», российское посольство в Лондоне, Znaniye Poetry Competition и академия «Музыка Нова».Инофрмацийнимы партнерами выступила газета «Англия» - Weekly Russian Newspaper, российский рупор в Лондоне. Тираж - до 22 тысяч экзмепляров.А теперь подробнее - о тех организациях, которые поддержали этот «феерический» песенный конкурс.«Россотрудничество» - орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений Российской Федерации с государствами-участниками СНГ и другими иностранными государствами, а также в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Деятельность «Россотрудничества» и его загранучреждений направлена на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России.Используется спецслужбами России для легального обеспечения своей деятельности.Служба безопасности Украины имеет претензии к организации «Росспивробтництво». Ею неоднократно подавались ходатайства в СНБО, о внесении этой структуры в санкционный список.По всему миру эта организация выполняет функции скорее пропагандистские. Она занимается тем, что работает с русскоязычными, объясняя, какой красивый Путин, которую правильную политику проводит Россия и, соответственно, вербует на свою сторону. В условиях Украины это в чистом виде подрывная организация.Фактически «Россотрудничество» является рупором Кремля (официально: «распространяет за рубежом объективное представление о современной России») и распространителем так называемого «русскоґо мира» (официально: «продвижение русской культуры в мире», «укрепление позиций русского языка»).Znaniye Poetry Competition - организация, пропагандирующая современную российскую культуру в мире.Академия «Музыка Нова» предлагает лучшие из российской и британской музыкального образования детям и взрослым.Russian embassy - Российское посольство в Лондоне.Итак, мы видим, насколько это мероприятие было пророссийским, ни намека на Англию, только факт проведения, в каком-то маленьком помещении, расположенном в Лондоне. Но для международных СМИ это подано, как мощное мероприятие. Поэтому, наверное, и рассчитано на то, чтобы украинцы начали гордиться своим земляком, который «орал» на сцене русские песни, без всякого намека на украинское.Кстати, жюри этого конкурса подарили бокалы от музыкальной академии «Музыка Нова».И понеслось! «Пропагандировал «русский мир»: юноша с Украины на конкурсе в Англии в форме «красной армии» спел песни оккупанта (видео)», «Турийская «Смуглянка-молдаванка» на русском шоу в… Лондоне!».Но больше всех отличился в травле мальчика, пожалуй, депутат от «Свободы» в Волынском облсовете Александр Пирожик. Сейчас он скрыл свой пост в фейсбук от посторонних, но скрины, как и рукописи, не горят, а их было сделано предостаточно. К нему набежали такие же, как он комментаторы.«Родители сволота москальская или учителя».«Сволочи и родители и учителя».«Волынь имеет таланты. Но без выродков».«Типичный манкурт».«…Бабка втиснула в маленькую голову любовь к сталину и «деды ваевали»» (при переводе сохранено написание, - М. К.).«Из какой школы этот маленький мусор?»«Позор родителям, учителям. Прежде всего нужно головой думать, какую страну представляешь».«Сучий предатель, пасынок родителей-оккупантов, предателей, убийц. Позор и проклятье таким детям и их воспитателям-предателям».Именно после того, как эта история стала резонансной и попала в центральные украинские, и не только украинские СМИ Александр Пирожик скрыл свой пост, потому что далеко не все из них подхватили травлю мальчика, а наоборот в весьма невыгодном свете выставили его самого и его комментаторов.Но на этом история, как оказалось, не закончилась. Пирожик опубликовал новую запись в фейсбуке. Ее тоже стоит процитировать полностью в переводе на русский язык:«Чтобы поставить точку в многочисленных спекуляциях и прекратить поток лживых обвинений, посетил дом юного певца Максима Ткачука на своей родной Турийщине.Ранее мы виделись с ним и его бабушкой на Вовчаке - месте, где зародилась УПА, где юный Максим выступал с патриотическим репертуаром. Безусловно, это - талантливый и упорный парень, который стремится себя реализовать и который действительно нуждается в нашей поддержке и помощи.Застал дома не только Максима и его бабушку Ларису Владимировну, но и маму Наталью, которая именно тогда наведалась из Киева (именно так Максим представил мне любимую тетушку).Общались довольно долго. Совместно обсудили резонансную ситуацию, которая произошла в результате песенного конкурса в Лондоне, где перед Максимом с бабушкой поставили жесткое условие: петь на русском. Естественно, что ребенок хотел проявить себя, попробовать свои силы на международном уровне. Едва собрали деньги на поездку, а о скрытом подтексте такой условия даже не думали.О том, что за всем этим стоят пропагандисты из «Россотрудничества», они не знали, иначе, говорят, на такое бы не согласились. Теперь понимают, как грубо их подставили. Свое возмущение по этому поводу бабушка Максима впоследствии выразила телефону члену жюри Сандре Лисовской, которая, мягко говоря, использовала их в своих пропагандистских целях.Убедились, как коварно действуют пропагандисты «русского мира», пытаясь рассорить нас, украинцев. Обидно, что и якобы свои, доморощенные украинцы, им в этом помогают. Ведь раздутый не слишком добропорядочным телеканалом миф о «травле мальчика-сироты» - наглядный пример того, как в соцсетях потом «разгоняют» ложь, что обрастает все новыми выдумками, порождая еще более нелепую ложь. Используя вот такие грязные методы борьбы с политическими конкурентами.Теперь имеем с этой семьей общее понимание того, какая тотальная гибридно-информационная война ведется против украинского народа.Удивительно было также слышать, что Максим сегодня имеет содействие в своем творческом развитии в соседнем городе Ковеле, но лишен его в родном Турийске. Потому что поселковые власти, говорят в этой семье, их невзлюбили и помогать не хотят. Будем помогать этой семье преодолевать трудности, как и положено землякам. А «буйные головы» и чужие ботофермы попрошу умерить свой пыл и больше не трогать эту семью. Оно уже не будет действовать. Мы в своей украинской хате сами во всем готовы разобраться - без чьих-то отвратительных и лживых оценок и клише».Пожалуй, добавлю к написанному и свою «отвратительную и лживую оценку и клише». На Украине давно назрела необходимость демайданизации, дебандеризации, а по сути денацификации. Промедление с этим угрожает самому существованию Украины.Михаил Корниенко (Украина)