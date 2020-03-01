Политолог Живич рассказал, чем чреваты для США попытки изолировать Россию

"Это только усилит тенденцию к естественному объединению России и Китая в "ось зла" и в результате увеличит вероятность экономического, военного и дипломатического сотрудничества между ними", - подчеркнул эксперт.

Попытки Соединенных Штатов организовать международную изоляцию России способны навредить самому Вашингтону, убежден американский политолог Алекс Живич.ФБА «Экономика сегодня»Эксперт указал на то, что Россия для США прямой военной угрозы не представляет. Попытки изоляции способны привести к возрождению китайско-российского военного союза. Информацией об этом помощник по специальным проектам декана Университета Case Western Reserve в Кливленде поделился в своей колонке для издания The National Interest.Политолог также убежден, что РФ и западноевропейские страны продолжат укреплять взаимоотношения, ибо они связаны друг с другом европейской общностью.Живич не рекомендует Вашингтону увлекаться чрезмерно упрощенной моделью мира.Николай Денежкин