"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны. Нет, это не мои слова. Данное высказывание прозвучало из уст экс-депутата Верховной рады Анны Герман в эфире телеканала "112 Украина".Анну Герман вряд ли можно упрекнуть в пророссийских взглядах. Политический деятель, журналистка, в бытность свою какое-то время даже являлась главным редактором киевского бюро «Радио Свободная Европа — Радио Свобода», часть денег, полученных от издания собственных книг, Герман жертвовала в пользу детей-сирот из Донбасса и раненых бойцов АТО – типичный портрет патриота «новой» Украины. Так что же подтолкнуло Анну Герман, которая, к слову, уже ушла из большой политики, к критике того социума, неотъемлемой частью которого она является?Комментируя ситуацию с коронавирусом, Анна совершено неожиданно затронула тему, которая вряд ли имеет отношение к надвигающейся на страну эпидемии. "Если Украина победит наихудший вирус в нас — вирус ненависти между людьми — она станет сильнее. Если не удастся людям понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему, несет за собой смерть, то мы просто погибнем как государство", — сказала политик. В итоге вся речь Герман свелась к весьма простому смыслу - только единый народ может быть сильным.Вирус ненависти. А ведь действительно, если взять статистику смертности от экзотического коронавируса и сравнить ее с той смертностью, причиной которой стал озвученный Анной Герман «вирус ненависти», то становится очевидным тот факт, что вирус ненависти намного опаснее любого вируса, который может проникнуть в наш организм воздушно-капельным путем.По официальным данным ООН, по состоянию на начало 2017 года, жертвами боевых действий на востоке Украины стали 32 856 человек: 10 056 убитых и 22 800 раненых. Разведка ФРГ, которая так же озадачилась статистикой потерь как среди бойцов ВСУ, так и среди мирных граждан, настаивала на том, что оценки ООН слегка занижены. По мнению немецких разведчиков, еще в 2017 году следовало говорить о более чем 50 000 погибших.Масштабы потерь ВСУ, как и статистика потерь среди мирного населения республик Донбасса, на сегодняшний день не являются величиной постоянной. Во-первых, число погибших растет практически ежедневно, во-вторых, официальный Киев не любит говорить о погибших бойцах ВСУ без крайней надобности, когда это не вписывается в рамки официальной пропаганды. Но одно понятно всем и каждому – вирус ненависти, поразивший украинский социум, гораздо опаснее любого коронавируса и сезонного гриппа.Уже сегодня, потеряв несколько граждан, ставших жертвами последствий коронавируса, официальный Киев пытается ввести профилактические меры, которые могут стать эффективным барьером на пути экзотической заразы. Прекращает свою работу метро и междугородний транспорт, закрывается граница, а люди практически ежечасно слышат рекомендации о том, что выходить на улицу без крайней надобности – опасно для здоровья и жизни. Напомню, на сегодняшний день в Украине выявлено 16 случаев заражения коронавирусом, двое из заболевших погибли. На Донбассе погибло более 50 тыс. человек, но никаких профилактических мер действующая украинская власть предпринимать не спешит…Рано или поздно люди, переболевшие коронавирусом, а таких по прогнозам экспертов ВОЗ может быть около 70% от общего числа населения планеты, приобретут иммунитет к данному виду острой респираторной вирусной инфекции и она станет не более опасна, чем сезонный грипп. Но смогут ли граждане Украины выработать в себе иммунитет к вирусу ненависти, который гложет сердца миллионов и миллионов украинцев?Нет, вирус ненависти не распространяется воздушно-капельным путем и не передается при рукопожатии. От него не спасут медицинские маски и стерильные перчатки. Данный вирус проникает в умы украинцев посредством экранов телевизоров и при помощи социальных сетей и сетевых информационных ресурсов. Тысячи и тысячи «носителей» данного вируса ежедневно распространяют его среди представителей социума, насаждая тот вид ненависти, которые при определенных условиях приводит к летальному исходу.Конечно, это началось не вчера и даже не в 2013 году, когда осознавшие возможность в одночасье стать «европейской державой» украинцы увидели на своем пути лишь одно препятствие – Россию, которая якобы пыталась удержать соседнюю страну возле себя, наделив ее статусом колонии. Нет, первые носители «вируса ненависти» появились на Украине намного раньше, а в 2013 году просто образовались идеальные условия для распространения данной заразы, и некогда дружественное России государство, государство, которому наша страна на протяжении десятков и десятков лет оказывала посильную помощь, охватила настоящая эпидемия. Вот только авторы данного «вируса» не смогли просчитать скорость его распространения и не учли, что рано или поздно он послужит причиной ненависти, которая расколет украинский социум на два лагеря.Анна Герман, произнося свою речь, совершенно оправданно заявила о том, что сила украинской нации в ее единстве. Но это единство должно проявляться отнюдь не в общем стремлении задавить республики Донбасса, жители которых имеют право на самоопределение, и даже не в консолидации против «внешнего врага», на роль которого назначили Россию. Украинцы должны осознать, что пустив в свое сознание «вирус ненависти», они начали путь к самоуничтожению своей страны, гибель которой наступит отнюдь не от коронавируса, а скорее от нежелания признавать и уважать права других людей, которые просто хотят жить на своей земле, разговаривая при этом на том языке, который они считают для себя родным.Алексей Зотье