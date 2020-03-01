ЛНР из-за COVID-19 запретит въезд в Республику граждан с территории Украины - указ

Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом запретил с 00.00 23 марта 2020 года въезд на территорию ЛНР граждан с территории Украины в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории Украины и угрозой распространения в ЛНР новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также с целью обеспечения безопасности граждан ЛНР, руководствуясь статьями 34, 56, 59, 60 Конституции Луганской Народной Республики, постановляю: запретить с 00.00 23 марта въезд на территорию ЛНР граждан с территории Украины", - говорится в документе.

Обеспечить выполнение указанного пункта поручено МГБ Республики.

Ранее в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР сообщали, что украинская сторона с 16 марта, ориентировочно, на две недели закрыла пункт пропуска через линию соприкосновения у Станицы Луганской из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Также Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР проинформировала о временном прекращении пропуска через международные автомобильные пункты пропуска (МАПП) на границе с Российской Федерацией пассажирских автобусов с регистрацией в ЛНР.

В пресс-центре Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР отмечали, что грузовое сообщение между ЛНР и РФ осуществляется в штатном режиме.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае К настоящему времени количество заразившихся новым коронавирусом превысило 277 тыс. человек, из них более 11,5 тыс. скончались, более 89 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы. Из-за угрозы коронавируса указом главы ЛНР Леонида Пасечника на территории Республики введен режим повышенной готовности.

21 марта — Луганск