Открытие памятной доски народному артисту Украины Павлу Кленову состоялось в Луганске (ФОТО)

Торжественная церемония открытия памятной доски народному артисту Украины, участнику Великой Отечественной войны, актеру и режиссеру Луганского академического русского драматического театра имени Луспекаева Павлу Кленову состоялось в Луганске. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Мемориальная доска установлена по просьбе общественности Луганска при содействии депутата Народного Совета ЛНР Жанны Марфиной на доме по улице Коцюбинского, 25а, где жил почетный гражданин города.В мероприятии приняли участие депутаты Народного Совета ЛНР Марфина, Павел Пилавов и Михаил Голубович, активисты проектов "Молодая гвардия" и "Мы помним!" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", представители администрации Луганска, родные, коллеги и друзья выдающегося земляка."Ко мне, как к депутату Народного Совета, обратилась дочь Павла Кленова Наталья. Я не могла не откликнуться на ее просьбу, так как ее отец - это истинный патриот Луганщины. Он прославлял Донбасс за пределами нашего региона. С ним связаны золотые страницы Луганского академического русского драматического театра имени Луспекаева. Павел Кленов – значимый человек для театрального искусства нашего края", – отметила Марфина.Художественный руководитель Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной, народный артист Украины, народный артист ЛНР, почетный гражданин Луганска Голубович назвал Кленова "совершенно удивительным человеком"."Вы знаете, я удивился, что он великий мастер не только на сцене, он еще и настоящий мужик, я бы так сказал. Это был человек, к которому всегда можно было обратиться, и он подставлял плечо, всегда протягивал руку помощи. Я вспоминаю его, практически, каждый день, и люди, которые его знали, будут хранить память о нем всегда", – подчеркнул артист, поблагодарив всех, кто вышел с инициативой установить памятную доску.Начальник управления культуры администрации Луганска Лилиана Компаниец напомнила, что Кленов был одним из инициаторов присвоения имени актера Павла Луспекаева Луганскому русскому драматическому театру, в котором он сам прослужил полвека."В преддверии 75-й годовщины Великой Победы сегодняшнее событие имеет огромное значение, потому, что Павел Никитович начинал свой путь как фронтовик, и вся его дальнейшая жизнь была пронизана этим – он в свои образы на театральных подмостках внес не понаслышке и не по книжке пережитое и всегда доносил зрителям правду жизни", - отметила она."Последние годы его жизни мы сидели в одной гримерке, и он очень часто вспоминал свой тыл (семью). Неважно чувствуя себя, он приходил на спектакли, он работал, и всегда рядом была его дочь - Наталья Павловна, которая приводила его в театр и уводила домой, она следила за его давлением, она знала, что ему тяжело, но он приходил на работу, потому что был предан этой сцене", - сказал актер театра имени Луспекаева, народный артист ЛНР Евгений Кравцов."Это был настоящий мужчина и человек, который умел любить. Он любил жизнь во всех ее проявлениях и был предан своей профессии, как и все артисты. Он гордился своим городом!" – рассказала дочь Павла Кленова Наталья.Координатор проекта "Молодая гвардия" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Даниил Степанков отметил, что задача молодежи продлевать память о выдающемся луганчанине и передавать ее потомкам.Директор театра имени Луспекаева, заслуженный деятель искусств ЛНР Галина Михайлюк-Филиппова поблагодарила молодых людей за то, что они стремятся узнать как можно больше о легендарных личностях своего города."Нужно посещать такие мероприятия, потому что важно делать маленькие дела и делать их много. От этого наша Республика станет лучше. Наши активисты проекта "Мы помним!" были очень воодушевлены тем, что их пригласили", – ответила активистка проекта Елизавета Сердюк.Павел Никитович Кленов родился 20 сентября 1924 года в Тамбовской области. Участник Великой Отечественной войны, актер театра и кино, народный артист Украинской ССР, народный артист Украины, с 2009 года почетный гражданин Луганска. Кленов был ведущим актером Луганского русского драматического театра, с 1963 по 2014 год режиссером-поставщиком. В Луганском театре, где, как режиссер, осуществил постановку 30 спектаклей, к 25 из которых сделал музыкальное оформление. За свою творческую биографию сыграл около 200 ролей, из них около 130 — в Луганском театре. Награжден орденом Октябрьской революции и орденом Отечественной войны I степени. Умер в день своего 90-летия – 20 сентября 2014 года. Похоронен в Луганске на кладбище "Острая могила".21 марта — Луганск