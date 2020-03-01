Сатановский пресек на корню разговоры о В«присоединенииВ» Калининграда к Польше...

«Такой неудачный с точки зрения удара по России получился плацдарм… И ведь его и от «материка» изолировали, и соседи у бывшего Кенигсберга после распада Союза оказались все, как на подбор, к России недружественные, но силой пытаться прибрать никто не решается», –заявил политолог.

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал сообщение о том, что поляки не против присоединить Калининградскую область.В своем Telegram-канале специалист отметил, что в Польше многим хотелось бы заполучить территорию бывшей Пруссии, которая сегодня носит название Калининградская область. И несмотря на то, что сейчас дискуссии на эту тему ведутся в шутливой форме, игнорировать подобные сообщения Москве нельзя.Таким образом, возникает весьма неловкий момент. Большое количество военной техники РФ в том регионе не позволит Варшаве пойти на крайние меры. Да и пример Прибалтики, где проживает огромное количество русскоязычных людей, весьма показателен. Про ответ Росиии, эксперт также призвал не забывать, добавив, что в таком случае сохранение Польши на карте в ее нынешних границах может быть поставлено под сомнение.Тем не менее разговоры про Калининград, хоть и без резких выпадов, но ведутся, отметил Сатановский. И на фоне раскручиваемой поляками информационной кампании по поводу того, что вину за начало Второй мировой войны с Германией должен разделить и СССР, подобная риторика не должна оставаться без ответа.Сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, отметил, что у Варшавы нет физических возможностей претворить этот план в жизнь. Однако, если Польша все-таки попробует предпринять активные действия в этом направлении, то Россия прибегнет к «серьезному огневому предупреждению».Николай Коперник