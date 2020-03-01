Наряды с азиатскими мотивами стали лучшими на конкурсе дизайн "Нить Ариадны" в ЛГАКИ (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦЧетвертый открытый конкурс дизайна одежды "Нить Ариадны" прошел в Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского. Об этом сообщили в пресс-центре вуза.Инициатором творческого состязания выступила кафедра искусства костюма и текстиля академии.В ЛГАКИ рассказали, что в соответствии с указом главы ЛНР Леонида Пасечника о введении режима повышенной готовности в этот раз конкурс дизайна проходил без зрителей."В большом хореографическом зале были только участники и члены жюри. Тем не менее дефиле получилось очень зрелищным! И жюри пришлось серьезно поработать", - отметили в вузе."В заочной номинации "Графический эскиз" они выбирали из 79 работ, присланных из разных городов Республики. Воочию же увидели и оценили 22 единичных изделия и 11 коллекций одежды", - уточнили в пресс-центре.В номинации "Коллекция одежды" приз зрительских симпатий получила коллекция "Искушение" дизайн-студии "Феерия моды"; диплом третьей степени - у коллекции "Фьюжн", авторы: Анжела Кузьмина и Елена Морозова; диплома второй степени удостоилась коллекция "В твоих витражах", авторы: Елена Еременко, Оксана Житник, Евгения Булыненко, Наталья Мирошникова; диплом первой степени получила коллекция "Ода Индии", авторы: Валерия Шевченко, Светлана Ляшко, Алена Сухаревская.В номинации "Единичное изделие": приз зрительских симпатий – работа Елены Еременко, изделие по мотивам костюма викторианского стиля; диплом третьей степени – работа Натальи Мирошниковой "Шотландия"; диплом второй степени – армянский костюм, созданный Еленой Морозовой; диплом первой степени – изделие "Тибет" Оксаны Житник.В номинации "Графический эскиз" приз зрительских симпатия достался Зое Минаевой из Перевальска; диплом третьей степени – Марине Шатовой из Брянки; диплом второй степени – Валентине Кузиной из Суходольска; диплом первой степени – Яне Мандзий из Ровеньков."Красота и творчество точно спасут мир! У конкурса очень хорошее название – "Нить Ариадны". Как та самая нить из античного мифа вывела из лабиринта героя, так и этот конкурс выведет вас из лабиринта творческих поисков и сомнений – к успеху", - подчеркнул, поздравляя участников конкурса, председатель жюри, главный редактор журнала My City Николай Франчук.Победители и призеры конкурса, кроме дипломов, получили дизайнерские подарки – текстильные фигурки и декоративные текстильные панно ручной работы.21 марта — Луганск