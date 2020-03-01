Поэты Молодогвардейска презентовали сборник стихотворений к юбилею Великой Победы (ФОТО)

Поэты Молодогвардейска представили сборник стихотворений "Спасибо за Победу!", посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в администрации Краснодона и Краснодонского района."В канун Всемирного дня поэзии состоялась презентация сборника стихотворений поэтов Молодогвардейска "Спасибо за Победу!" для жителей города, подготовленная городской библиотекой совместно с сотрудниками Дворца культуры "Юность", – говорится в сообщении.Мероприятие прошло под эгидой общественного движения (ОД) "Мир Луганщине"."Сборник "Спасибо за Победу!" – это первое издание молодогвардейских поэтов, состоящее из стихотворений о Великой Отечественной войне. В сборник вошли 46 произведений 19 авторов. Четыре тематических раздела посвящены военным будням, потерям, победам, а также подвигу членов подпольной молодежной организации "Молодая гвардия", – рассказали в горрайонной администрации.Свои произведения, вошедшие в сборник, для гостей исполнили почетный гражданин Молодогвардейска, заслуженный работник образования Украины, член Союза писателей России Нина Дернович, поэт, научный сотрудник Краснодонского ордена Дружбы народов музея "Молодая гвардия" Ирина Черниенко, многократный лауреат конкурсов авторской песни Александра Бондаренко."Кроме того, собравшиеся прослушали в записи песню "Русский воин" клирика городского храма в честь Рождества Христова иерея Алексея Грищенко, которого не стало в мае 2018 года. А стихотворения Альберта Борисова, Лилии Грековой, Лидии Юшкевич, Натальи Бабенко проникновенно исполнили учащиеся молодогвардейской средней школы №10", – отметили в горрайадминистрации."В этом сборнике – наша благодарность и огромное уважение к светлой памяти воинов Великой Отечественной войны, защитников Родины, благодаря которым и была одержана Великая Победа", – сказала идейный вдохновитель издания, экс-заведующая городской библиотекой Молодогвардейска Елена Синебрюхова.Всемирный день поэзии, начиная с 1999 года, отмечается ежегодно 21 марта. Праздник был учрежден ЮНЕСКО с целью придать новый импульс национальным, региональным и международным поэтическим движениям.21 марта — Луганск