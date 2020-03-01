Пункт пропуска "Станица Луганская" с 23 марта остановит работу со стороны ЛНР – МГБ

Пункт пропуска "Станица Луганская" с 23 марта остановит работу со стороны Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности ЛНР.

"Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности ЛНР информирует, что на основании указа главы Луганской Народной Республики "О введении дополнительных временных ограничений" с 23 марта пункт пропуска "Станица Луганская" останавливает свою работу. Пропуск лиц осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

О возобновлении работы пункта пропуска будет сообщено дополнительно.

Ранее в пресс-службе МГБ ЛНР сообщали, что украинская сторона с 16 марта, ориентировочно, на две недели закрыла пункт пропуска через линию соприкосновения у Станицы Луганской из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Также Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР проинформировала о временном прекращении пропуска через международные автомобильные пункты пропуска (МАПП) на границе с Российской Федерацией пассажирских автобусов с регистрацией в ЛНР.

В пресс-центре Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР отмечали, что грузовое сообщение между ЛНР и РФ осуществляется в штатном режиме.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса нового типа COVID-19, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае К настоящему времени количество заразившихся новым коронавирусом превысило 277 тыс. человек, из них более 11,5 тыс. скончались, более 89 тыс. человек излечились и выписаны из больниц. Случаи заболевания коронавирусом выявлены на Украине и в России. Случаи заражения на территории ЛНР не зафиксированы. Из-за угрозы коронавируса указом главы ЛНР Леонида Пасечника на территории Республики введен режим повышенной готовности.

В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска через линию соприкосновения находится в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. До последнего времени пешее движение по мосту через реку, один из пролетов которого был подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, осуществлялось по временным деревянным лестницам и настилам. В связи с тем, что Киев неоднократно отвергал предложения ЛНР и Международного Комитета Красного Креста по восстановлению моста, договориться о начале реконструкции сооружения удалось лишь в ходе состоявшейся 17 июля 2019 года в Минске встречи участников Контактной группы. Украинская сторона обязалась провести работы на взорванном киевскими силовиками в 2015 году пролете, ЛНР – на остальной части моста.

Киев открыл пешее движение по восстановленному пролету 20 ноября 2019 года. При этом ширина установленного украинской стороной нового пролета моста составила менее трех метров, что противоречит достигнутым на Минских переговорах договоренностям, так как в случае необходимости работа экипажей скорой помощи будет крайне затруднена. Необходимость проезда санитарных автомобилей обусловлена большим количеством случаев ухудшения самочувствия людей, вынужденных по несколько часов находиться в очередях; в районе пункта пропуска регулярно фиксировались летальные исходы.

21 марта — Луганск