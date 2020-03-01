"Лугаком" открыл в Антраците центр обслуживания абонентов (ФОТО)

Республиканский оператор мобильной связи "Лугаком" открыл в Антраците центр обслуживания абонентов. Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте оператора."21 марта в Антраците был торжественно открыт новый центр обслуживания абонентов по адресу: улица Петровского, 25. Теперь наши абоненты могут подключиться к сети 3G и получить консультацию специалиста еще в одном городе Республики", - говорится в сообщении.В компании рассказали, что в центре обслуживания абоненты могут получить разъяснения по следующим вопросам:- подключение к сети "Лугаком";- подключение к новым тарифам с 3G интернетом;- пополнение счета без комиссии;- восстановление номера;- смена владельца номера.Кроме того, в центре можно приобрести мобильные телефоны и аксессуары к ним.График работы центра обслуживания абонентов: понедельник-четверг и суббота - с 09.00 до 16.00, пятница – с 09.00 до 17.00, воскресенье – выходной. Перерыв с 12.00 до 12.30.График работы салона по продаже мобильных телефонов: понедельник-суббота - с 9.00 до 17.00, воскресенье – с 9.00 до 16.00. Без перерыва и выходных.Напомним, что 18 июня 2015 года Минсвязи сообщило, что в Луганской Народной Республике успешно запущен новый государственный республиканский сотовый оператор мобильной связи "Лугаком", продажа его стартовых пакетов началась в отделениях ГУП "Почта ЛНР" в начале сентября.В апреле 2017 года количество активных абонентов "Лугакома" составляло около 150 тыс., а уже в ноябре - почти 400 тыс. Первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков сообщал, что по состоянию на июль 2019 года почти 667 тыс. жителей ЛНР являются активными абонентами "Лугакома".21 марта — Луганск